Dóra a piacon - Premier a TV Paprikán

A stáb ezúttal kilépett a fővárosból és ellátogatott hazánk legszebb, legizgalmasabb piacaira. A műsor háziasszonya, Havas Dóra számos nyüzsgő piacot járt be, hogy aztán egy-két izgalmas megálmodjon és elkészítsen az aznapi kincsekből. A Dóra a piacon a TV Paprika vadonatúj arculatában mutatkozik be.[pic]Az új gasztrosorozat célja bebizonyítani, a piacra járás újra életünk szerves részévé vált és egyre több termelői piac nyílik izgalmasabbnál izgalmasabb alapanyagokkal. A műsor háziasszonya elárulta, azért szeret piacra járni, mert az egyszerre kiszámítható, mégis meglepően változatos, de mindez egyfajta életformává is vált. A szentendrei, a székesfehérvári és a Balaton-felvidéken található káptalantóti piacok mellett néhány budapesti helyszínre is, például a Római Parti a Fény utcai piacra is ellátogatott a stáb. A vásári forgatagban Havas Dóra az őstermelőktől és kofáktól számtalan ötletet is kapott a vásárláshoz és a termékek felhasználásához.A Dóra a piacon szeptember 18-án, hétfőn este 21 órakor mutatkozik be a TV Paprikán. A tízrészes műsor további epizódjait hétköznaponként ugyanebben az időpontban vetíti a csatorna.