El sem akarta hinni, hogy kést szúrtak a hátába

Nem tudom, mi történt. Nem is láttam, hogy közeledik a támadó. Kijöttem a kocsmából, kint beszélgettem a barátaimmal kezemben egy pohár itallal. Aztán egyszer csak egy ütést éreztem a hátamon, amitől majdnem összeestem. Az egyik barátom szólt, hogy egy hatalmas kés áll ki a hátamból, eleinte el sem hittem

Mit sem sejtve ment iszogatni barátaival a 22 éves Elionardo Nascimento Brasiléia városában Brazília észak-nyugati részén, amikor valaki odaszaladt hozzá, és kést állított a hátába. A fiatal férfinak hatalmas szerencséje volt, ugyanis a kés pengéje sem a gerincét, sem fontosabb szerveit nem érintette. Csakhogy épp ezért nem is vette észre, hogy hátából kiáll a méretes konyhai eszköz - számolt be az esetről a The Sun információi alapján a Bors.– mondta el az orvosoknak már a kórházi ágyon Elionardo, aki állítja: nem ő provokálta ki a támadást, és hogy az este folyamán nem veszekedett senkivel.

A nyomozás során eddig az derült ki, hogy a kés egy újonnan vásárolt darab volt. Mivel senki sem vette észre, hogy a támadó kést állított a fiatal bulizó hátába, ezért nem is rohant utána senki. A brazil hatóságok gyilkossági kísérlet miatt keresik a támadót, jelenleg körözik