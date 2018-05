Eurovízió: Izrael nyerte a döntőt, az AWS a 21. helyen végzett

zsűrijétől

˝Hatalmas tömeg van itt, a Praca do Comerción. Kígyózik a sor befelé" - írta Czakó Krisztina, kónyi olvasónk, aki jelenleg Lisszabonban él és az Eurovision Village óriáskivetítőjén követi az adást.

Interjú itt >> Törzshelyüket ugyan hiányolják a portugál fővárosból, de jól érzik magukat Lisszabonban az AWS tagjai. A fiúkkal a hét közepén beszélgettünk, amikor ˝erősítésként˝ hazai csokit és házi pálinkát vittünk nekik.

A Duna Televízió szombaton 21 órától élőben közvetíti a döntőt, de már előtte, 20 óra 30 perckor elkezdődik a Hangolódjunk az Eurovízióra! című műsor, amely élőben jelentkezik az A38 Hajóról.

Először minden ország zsűrijének a pontjait ismertetik, kapcsolják a 43 résztvevő ország bemondóit.Így feláll egy sorrend, amit aztán a közönség pontjai még átrajzolhatnak.8 pont Azerbajdzsántól2 pont Csehországtól4 pont Ciprustól6 pont Görögországtól3 pont Izraeltől3 pont Lengyelországtól2 pont LitvániátólA zsűritől így összesen 28 pontot kaptunk.65 pontot kaptunk a közönségtől. Így összesen 93 pontunk van. Meglátjuk, ez hányadik helyet ér majd.Kiderült: a 21. helyre.Az idei Eurovíziós Dalfesztivált Izrael nyerte, szól is Nettától a Toy.- Különleges zenei produkcióval szórakoztatják a közönséget a portugálok - míg tart a szavazás. Mi legközelebb a pontszámokkal jelentkezünk.Visszajátsszák az összes 26 produkciót - természetesen rövidítve. Minden elfogultság nélkül: az AWS kitűnik, az ismétlésbe bevágták Kökényes Dániel Stage Diving -ját is, vagyis ahogy a gitáros beugrott a nézők közé.Az utolsó produkció tökéletes lezárása a fellépők sorának. Olaszországból érkezettErmal Meta és Fabrizio Moro, a Non Mi Avete Fatto Niente című dalukkal a terrorizmus ellen üzennek. A szöveget különböző nyelveken kivetítették a képernyőre, ez okos ötlet. A dal remekül szól olaszul, ritmusos és fülbemászó.Rázni azt jól tudja magát a Ciprusi Eleni Foureira, de nem lehet ráfogni, hogy ez az ének rovására menne. Kétségtelenül nagyot szól a Fuego, az O yeah yeay ye rész a sajtóközpontban is. A táncra meg aztán egy szavunk sem lehet. Az más kérdés, hogy szemlátomást az előadó is nagyon meg van elégedve magával. Ez a produkció értékéből természetesen semmit nem von le, nagyon meg is ünneplik a média munkatársai.Írország énekese gitározik a színpadon , Ryan O'Shaughnessy dala a Together. Nekünk végtelenül unalmas. unalmas. A hangzás, a látvány, az egész.Jó zene, jó tánc, jó pasik. Így tudnánk összefoglalni Hollandia produkcióját és ráadásnak még egy kis country beütés. A különleges koreográfia még sokat dob a dalon. A szavazatok nagy részét pedig valószínűleg a hölgyek fogják leadni a bandára. Ez egy olyan dal - előadója Waylon, címe Outlaw In 'Em - , amit az Eurovízió után is szívesen hallgatunk majd. Nekünk is kell egy ilyen kalap.Közben Izrael előadója a színpadon, a fesztivál előtt nagy esélyesnek kikiáltott Netta a Toy című dalával most is nagy tapsot kap, lükető dalukra könnyen is megy az ünneplés. De nekünk még a Viszlát nyár cseng a fülünkben.Czakó Kriszti kónyi olvasónk a Praca Comercioról: ˝hatalmas ujjongás fogadta az AWS dalát a nemzetközi közönségtől! Én büszke voltam.˝ Mi is!A svéd Benjamin Ingrosso Dance You Off című számáról annyit kell tudni, hogy utána jönnek a magyarok! Komolyan gondoljuk, hogy nem maradnak le semmiről - tipikus popdal, ahol a fényekkel operálnak -, ha ezalatt felkészülnek a tombolásra, mint ahogy mi is azt tesszük a sajtóközpontban.A moldáv DoReDoS bohóckodik a színpadon, a My Lucky Day című dal alatt. Megy a csiki-csuki. Az elején még humoros ez a koreográfia, de hamar unalmassá válik. A dal fülbemászó, ritmusos, a sajtónak is tetszik a táncolható zene, de nem az a szám, ami felrobbantaná az arénát... a magyarok teszik. Már csak Ezt leszámítva még egy produkció jön előttük.A bolgár EQUINOX következik, szól a Bones. Újabb nagyívű produkció, ahol sokat adtak a látványra. Eléggé megjegyezhetőek, de nem gondoljuk, hogy az esélyesek között lennének.Finnország produkciója a színpadon, Saara Aalto énekli a Monsters-t. Élvezhető taktusok, nagyívű refrén, karakteres előadás: kapják is a tapsot a sajtóközpontban.Most aztán örülhetnek a férfi nézők, gyönyörű hölgy a színpadon. De érdemes figyelni a táncosokat, nem akármi, amit bemutatnak.Az ausztrál énekesnő, Jessica Mauboy We Got Love című dalával következik. A hölgy nagyon csinos, a kollégái és az újságírók is imádják. Az látszik, hogy a szívét is kiénekli, de sajnos nem érezzük olyan különlegesnek a dalt.A dán vikingekre még Ragnar Lothbrok is büszke lenne!Rasmussen Higher Ground című dalával szintén nagy esélyes a győzelemre. Az tuti, hogy sok női szívbe belopták magukat, de mi persze szigorúan a dalt néztük!- Csehországból Mikolas Josef és a Lie To Me. Az iskolás fiú ábrázatú énekes nagy show-t csinál.A bréktánc a háttérben még jobban erősíti az iskolai bandázások hangulatát. Még szaltózott is az énekes. Mi azonban nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy ezt a zenei alapot valahol már hallottuk: Jason Derulo, Talk dirty- Az egyik nagy esélyes következik: Franciaország, Madame Monsieur a Mercy című dallal. Mi is nagyon szeretjük ezt a dalt, és az üzenetét is. Gyönyörű francia nyelven szól a dal, passzol a stílushoz az egyszerű színpadkép is. Ugyan nem ez az a dal, amitől lerepül az Altice Arena teteje, de lüktető ritmusával közösen táncolható koreográfiájával könnyen belopja magát az emberek szívébe. Nagy tapsot kap a sajtótól is.Az albán Eugent Bushpepa a színpadon, szól a Mall. Nagy meglepetés volt, hogy bekerültek a döntőbe, szerintünk abszolút megérdemelték. Eugent hihetetlen magasságokat is kiénekel, jó ez a dal!Németországból Michael Schulte énekli a You Let Me Walk Alone című dalát. Nagyon lagymatag, a kivetített képek sem mentik meg a produkciót.Egyik nagy kedvencünk a színpadon, a szerb Sanja Ilić & Balkanika, különleges daluk címe Nova Deca. Elmennénk egy koncertjükre is, az biztos.Fantasztikus hangok, egyedi és különleges produkció, magával ragadja a közönséget.Az angol SuRie énekli a Storm című dalát. Az energiája elsöprő erejű ennek a nőnek, megállíthatatlan!A dal közben azonban történt valami, nem láttuk a közvetítésen, de mintha valaki berohant volna a színpadra. Körülöttünk mondják, hogy kikapták a mikrofont az énekesnő kezéből. Lehet, hogy újra előadja majd a produkciót? Egyelőre nem, mert a szerbek következnek.A házigazda Portugália produkciója következik. Cláudia Pascoal az O Jardim című dallal a színpadon.Ha a tavalyi győztes Salvador Sobralról akartak példát venni a portugálok és ezért választották ezt a lassú dalt, akkor nem sikerült nekik ellesniük Sobral titkát. Az ő száma nagyon különleges volt, ebben a produkcióban pedig semmi extra nincs, ami miatt élvezhető lenne.Norvégia, és a visszatérő 2009-es győztes Alexander Rybak a színpadon That's How You Write A Song című dalával. Bár Rybak nagyon szerethető és tehetséges zenész, ahogy azt anno is bizonyította, ez a dal számunkra nagyon felejthető.Kollégánk szerint a fiú hatalmas musical színész lehetne.... vagy táncos-komikus, olyan a mimikája. Alapoznak is a produkciójában a jó kiállására. De magában a dalban nincs igazi különlegesség.Opera az Eurovízió színpadán, de nem is akármilyen énekessel! Az észt Elina Nechayeva elképesztő hangjával és La Forza című dalával varázsolt - minket legalábbis mindenképpen elbűvölt. A szoknyájára vetített motívumok is káprázatosak. Libabőr. Hatalmas tapsot kap.Osztrák szomszédaink következnek, egészen pontosan Cesár Sampson a Nobody But You-val.Cesár száma annyira a tipikus popsláger, hogy ha a rádióból hallanánk, meg sem fordulna a fejünkben, hogy ez a szám a legjobb dal címért versenyez. Az osztrák énekes könnyen felejthető műsort adott.Litvánia énekesnőjét, Ieva Zasimauskaitėt legszívesebben megölelgetnénk. When We're Old című dalával elcsendesíti az arénát, és az egyszerű dallal, gyönyörű hangjával nagyon szép érzelmeket közvetít. Ehhez a dalhoz egyáltalán nem hiányzott mozgalmas koreográfia.Szlovéniából érkezett Lea Sirk a Hvala, ne! c. számmal. Egészen jó ez az elektronikus zene.A látványos koreográfia sokat számít a produkcióban, a dal maga, de főleg a refrén is attól lesz igazán élvezetes.Az elektronikus műfajban napjainkban rengeteg népszerű sláger született, Lea Sirknek sem kell elbújnia. A zenét-leállítós részt is kicsit feldobták azzal, hogy már nem játssza el a hölgy, hogy elment a háttér zene - az már nagyon unalmas lett volna -, inkább közös éneklésre hívta a közönséget.- Jön egy kis romantika a színpadon: Spanyolország, Amaia és Alfred, a daluk címe Tu CanciónAranyosak meg minden, de... ezer meg egy ilyen dalt hallottunk már. A spanyol kollégák minden esetre megőrültek a záróképtől, amin a két énekes ölelkezett.- Az ukránok fiatal Drakulája kezdi a fellépők sorát az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. Melovin - Under The Ladder. Nyitánynak nem rossz, sőt, egészen elszórakoztat, wo oo o wo oo yeah... De azért nem tartjuk számon az esélyesek között.- Jön a 26 finalista, érkeznek az országok zászlói. Huszonegyedikként a magyarokat is bemutatják, az AWS-t is hatalmas taps fogadja.Kezdődik a döntő. Tipikus portugál zenét hallunk a nyitányon, két fantasztikus hangú énekesnő a színpadon.Még fél óra a kezdésig. Egy orosz újságíró kolléga is megtalálta a magyar asztalt és ő is kért tőlünk piros-fehér-zöld festést az arcára. “Mert a magyarok nagyon jók" - mondta.- Alig két óra, és kezdődik a döntő! Zsinórban nyolcadik alkalommal láthatunk magyar fellépőt az Eurovíziós Dalfesztivál fináléja, és ezúttal a versenyben egyedülálló módon metálzenekarral lepjük meg a dalfesztivál közönségét.A ma esti showműsorban az AWS zenekar huszonegyedikként lép színpadra.A tegnapi próbákkal egybekötött, nemzetközi zsűri által értékelt fellépés után a produkción minimálisan finomítva, még kidolgozottabb kameraállásokkal érkezik este a Viszlát nyár.Bár a magyar fellépő a zenei showműsor második felében adja elő a dalt, érdemes lesz követni már a nyitányt is, ugyanis a fiúk meglepetéssel készülnek a nézőknek már a zászlós bevonulásnál is.Az Altice Arena mellleti sajtóközpont is megtelik lassan, várakozásteli a hangulat, a mi asztalunk így fest: