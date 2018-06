Ez telibe talált: egy autogrammal megríkatták Bereczki Zoltánt - fotó

Egy egészen különleges és igen nagy értékű ajándékkal lepte meg egy rajongó pár Bereczki Zolit. A lelkes rajongók egy koncertje után kivárták az autogramkérők hadát, és egy csomagot nyomtak az énekes kezébe. Azt mondták a színésznek, csak otthon bonthatja ki – otthon pedig akkora meglepetés érte, hogy el is sírta magát. A színész most a közösségi oldalai segítségével keresi az ajándékozókat, akik egy vélhetően eredeti Michael Jackson relikviával ajándékozták meg. Az ajándék egy hitelesítő bizonyítvánnyal ellátott Jackson aláírás.– Az a pár, aki ezt a tegnapi koncert után, fotózkodás közben a kezembe nyomta, azonnal írjon rám. Még meg is kérdeztem, hogy kibontsam-e?! Azt mondtátok, majd otthon! Ez tényleg eredeti?Miért kell engem megríkatni? – írta Bereczki.