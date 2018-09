Ezért az álmáért bármit megtett volna Bangó Margit

–

Életének egy eddigi kevéssé hallott fejezetébe avatta be most a nagyérdeműt Bangó Margit , akit az egész ország elképesztő énekhangjáról ismer. Pedig a művésznő nem mindig volt elkötelezett a zenei pálya iránt. Kezdetben ugyanis a torna és az artista pályafutás volt a mindene.Tornász csapatkapitány voltam általános iskolás koromban Vásárosnaményban. Reggeltől estig dolgoztam a gazdaságban azért, hogy a lovat egy napra odaadják, amin aztán tornáztam. Szőrén ültem meg a lovat, állva énekeltem rajta, szaltóztammondta Bangó Margit, akinek nagy álma volt, hogy artista lehessen.Tizenkét éves lehettem, amikor a vándorcirkusszal majdnem továbbálltam. Amint megjöttek én ott tüsténkedtem. Természetesen a tudományomat is bemutattam, spárga, szaltó, kötélmutatvány. Pár gyakorlat után azt mondták fantasztikus artisanőt nevelnek belőlem. Anyámhoz is eljöttek, felajánlották, hogy kitaníttatnak, rendes havi fizetést kapok, csak engedjenek el a cirkusszal. Anyám annak ellenére, hogy nagyon szegények voltunk nemet mondott, azt mondta nincs az a pénz amiért odaadja a gyerekétemlékezett vissza Bangó Margit, aki bánatában nem tudta mitévő legyen.Annyira fájt, hogy nem mehettem el a cirkusszal, annyira összetörte a lelkemet, hogy bánatomban bevettem három szemet a nagynéném gyógyszeréből. Szerencsére nem lett baj, de akkor megviselt édesanyám döntéseárulta el a művész, a Sláger TV-n látható Drága családom című műsorban.