Finisben a Fölszállott a páva tehetségkutató

A Duna televízióban élőben közvetített első középdöntőből tovább jutott a Pendely Énekegyüttes, Debreczeni-Kis Helga citerás, Haraszti József, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és az Ördöngös Zenekar, a második középdöntőből pedig Sőregi Anna és Komáromi Kristóf, a Pósfa Zenekar, Fodor Mátyás, a Tatrospart Néptánccsoport és a Kalotaszeg Legénytársulat. Közülük kerülnek ki az év legjobb produkciói.



A kategóriagyőztesek mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját. Szavazni alapdíjas sms-ben lehet az adás ideje alatt, a szavazást a műsorvezetők indítják és zárják le. Egy telefonszámról legfeljebb 20 szavazatot lehet küldeni, az sms-nek csak a versenyző kódját kell tartalmaznia. A telefonszámok és a kódok megtalálhatók a Fölszállott a páva Facebook oldalán, valamint a mediaklikk.hu/pava oldalon.



"Ezek a fiatalok megtanultak szórakozni" - idézi a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közleménye Sebő Ferenc zsűrielnököt. A Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze mellett idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatért a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.



Az ötödik évad befejezéseként a műsor a Kodály-emlékév előtt tiszteleg. A tehetségkutatót a Liszt-díjas Molnár Levente operaénekes és a Magyar Állami Népi Együttes közös produkciója zárja, akik erre az alaklomra készítették Erdélyi táncok Kodály népdalfeldolgozásaival című előadásukat.



Novák Péter Morvai Noémivel vezeti a műsort.