Honfoglalás kori sírok kerültek elő Jászfényszaru határában

Honfoglalás kori - 10. századi - sírokra bukkantak Jászfényszaru határában a minap a Jász Múzeum régészei - számolt be a múzeum vezető régésze hétfőn az MTI-nek. Gulyás András Zoltán elmondta: a feltárást egy beruházás céljára eladni tervezett, de jelenleg még önkormányzati tulajdonban levő három hektáros területen végzik a szakemberek, akik eddig a terület egytizedét tárták fel.



Hozzátette: egy szarmata település maradványaira számítottak a munkálatok során, de titkon remélték, hogy honfoglalás kori leletek is előkerülnek. A feltárás során honfoglaló magyarok - egy férfi és egy fiú - számos kiegészítőt tartalmazó nyughelyeire leltek.



Kiemelte: a férfi sírhelye azért is különleges, mert ez a Jászság első dokumentált szablyás sírja. Hozzátette: a szablya a szokásostól eltérő módon fordítva, azaz markolattal lefelé volt elhelyezve. Emellett a jobb medencecsont mellett találtak egy rendkívül ritka tárgynak számító bronz tarsolyzárót is. Megjegyezte: a Kárpát-medencében ezen kívül eddig mindössze hat darab - három vas és három bronz - tarsolyzárót találtak.



A fiú sírjában egy vaskést, egy pontkörös díszítésű bogozót, csiholót, csikózablát, valamint több nyílhegyet is találtak. Utóbbi arra utal, hogy a fiatal mellé a tegezét is elhelyezték, de ennek maradványai nem maradtak fenn - közölte. Gulyás András Zoltán szerint jó esély van arra, hogy további honfoglalás kori leletek kerülnek elő az augusztus közepéig tartó feltárás során.