Jennifer Aniston leszbikus amerikai elnököt alakít majd új filmjében

First ladies címmel forgat komédiát a Netflix, a filmben Jennifer Aniston fogja alakítani az Egyesült Államok első női elnökét, aki leszbikus.



Az internetes műsorszolgáltató pénteken közölte, hogy Aniston feleségének szerepét Tig Notaro stand-up komikus játssza, aki a film társ-forgatókönyvírója is.



"Amikor Beverly és Kasey Nicholson beköltözik a Fehér Házba, bizonyítani fogják, hogy minden jelentős nő mögött... áll egy jelentős nő" - olvasható a Netflix közleményében.



A 49 éves Anistont, aki a Jóbarátok című sorozat 2004-es befejezése óta főként romantikus komédiákban szerepelt, a közelmúltban több jelentős projektre kérték fel. Ő lesz például az egyik főszereplője és a vezető producere egy sorozatnak, amelyet az Apple Inc. számára forgatnak egy reggeli televíziós showműsor készítőinek életéről.