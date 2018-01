Karrierhez segíti a testvéreit a hollywoodi sztár

Damon az egyik legkeresettebb afroamerikai színész, a hazai nézők jelenleg a Halálos fegyver című sorozatban láthatják, amelyben Danny Glover egykori szerepét, Roger Murtaugh-t alakítja. Az 58 éves színésznek ki­lenc testvére van – négy fiú, öt lány –, és a Wayans fiúk mindegyike a szórakoztatóiparban dolgozik. Marlon, Keenen és Shawn neve sem cseng ismeretlenül a mozirajongók előtt - írja a borsonline.hu – Család nélkül a sikerek mit sem érnek. Mi kivétel nél­kül büszkék va­gyunk a má­sikra, és meg sem fordult a fejünkben, hogy akár egy percig is veszekedjünk a színészet miatt. Ehelyett inkább összefogunk, és együtt alkotunk – mondta Wayans.A szoros kapcsolatot valószínűleg a neveltetésüknek köszönhetik, mert bár Jehova ta­núiként roppant szigorúan nevelték őket, összetartásból, testvéri szeretetből jelesre vizsgáztak. Damon maga is igyekezett nagy családot alapítani, de neki „csak" négy gyerek jött össze.– Még mindig nem tartom öregnek magam az apasághoz, ha az élet úgy hozza, nyitott vagyok az újabb gyermekáldásra – nyilatkozta az elvált Damon, majd hozzátette: annyi gyerek van a Wa­yans famíliában, hogy már az is óriási fegyvertény, ha mindegyiknek megjegyzi a nevét.