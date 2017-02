Két Oscar-jelölt filmben is szerepel az első muszlim színészként díjesélyes Mahershala Ali

A 43 éves Ali, aki húsz éve lépett a színészi pályára, nemcsak színészi karrierje egyik csúcspontjára készül, hamarosan megszületik első gyermeke is. Feleségét, Amatus Sami-Karimot még 2000-ben ismerte meg, amikor a New York-i Egyetemen tanult, és 2013-ban házasodtak össze.



A színész a napokban fejezte be a forgatást Texasban Robert Rodriguez Alita Battle Angel című sci-fijén, s mint elmondta: bár nagyon élvezte a munkát, sohasem vágyott ennyire haza, hogy várandós feleségével legyen.



A számolás jogában egy a NASA űrprogramjában dolgozó afroamerikai matematikusnő szerelmét játssza, a Holdfényben pedig egy drogdílert, s utóbbi alakításáért jelölték a legjobb férfi mellékszereplő Oscarjára. Ali korábban ezért a szerepéért már tucatnyi amerikai kritikusszövetség és filmfesztivál díját elnyerte, és megkapta a hollywoodi színészcéh (SAG) elismerését is.



A Holdfény bemutatása óta a kritikusok és a közönség körében is nagy siker, a díjszezonban már számos trófeát elnyert és az Oscar-díjátadó másik nagy favoritjának számít a Kaliforniai álom című musical mellett.



A hétvégén az író-rendező Barry Jenkins a legjobb eredeti forgatókönyv díját is megkapta az Amerikai Forgatókönyvírók Céhétől (WGA).



"A világot jelenti nekem. Nem mondanám, hogy az írás eljuttatja az embert erre a pódiumra, de közelebb hozza a világot" - idézte a trófeát a kezében tartó Jenkinst a BBC.



A Box Office Mojo adatai szerint a filmre az észak-amerikai nézők már több mint 21 millió dollárért váltottak jegyet, és a hétvégétől a brit mozikban is nagy sikerrel fut. A kritikai értékeléséket összesítő Rotten Tomatoes honlapon 98 százalékot kapott az alkotás, amely egy Miami külvárosában élő fekete meleg fiú identitáskeresésének állomásait és felnőtté válását ábrázolja.



A Holdfény nyolc kategóriában jelölt az Oscar-díjra, ha a legjobb film Oscar-szobra nem is lesz a producereié, akkor is elviheti még a legjobb adaptált forgatókönyv, rendező, operatőr vagy filmvágás díját is. (Az amerikai filmakadémia azért sorolta az adaptált forgatókönyvek mezőnyébe, mert a script Tarell Alvin McCraney színdarabja nyomán készült.)



Az Oscar díjátadóját február 26-án vasárnap tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban.