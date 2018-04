Kevin visszatér az RTL Klub képernyőjére!

Csak semmi pánik, nem a Reszkessetek betörök kis bajkeverője próbálja lehűteni az épphogy csak ébredező tavaszt, a közösségi médiában egyre népszerűbb Kevin kutya jelentkezik saját műsorral az RTL Klubon. A Reggeliből örökbefogadott árva kutyus mára igazi kanapéblöki lett, aki május 5-től szombaton délelőttönként gazdájával, Molnár Karesszel várja a nézőket a Pacsi! című kutyás reality-magazinban. Az egyre népszerűbb városi kutyás életforma számos kérdést vet fel még a legnagyobb állatbarátok körében is, a Pacsi!-ban ezekre próbálják együtt megtalálni a válaszokat, emellett pedig minél több menhelyi kutyusnak segítenek otthonra lelni.



– Sok pozitív visszajelzést kaptunk Kevin közösségi felületein, és rájöttünk, hogy együtt talán mi is tehetünk egy kicsit a magyarországi kutyás közösségért – árulja el a Pacsi! kapcsán a műsorvezető, Molnár Karesz. – Szeretnénk kiszabadulni a kisállatos műsorokra jellemző elefántcsonttoronyból, valódi problémákon keresztül, nem előre konstruált szituációkban megmutatni, milyen váratlan helyzetekbe kerülhetünk kutyánk nevelése közben. Célunk népszerűsíteni az örökbefogadást, szem előtt tartva azt is, hogy egy menhelyi kutyát hazavinni hosszú évekre szóló, felelős döntés.



Karesz egy éve fogadta örökbe Kevint az RTL Klub Reggelijének segítségével, azóta az egész élete megváltozott.



– Első kutyásként számos olyan váratlan helyzettel találtam magam szemben, amire semmilyen szakkönyv nem készíti fel az embert. Azt hiszem viszont, hogy a Pacsi!-ban a hosszú évek tapasztalataival rendelkező gazdiknak is tudunk majd újat mutatni. Országszerte egyre több a kutyabarát hely és szolgáltatás, ma már akkor sem kell lemondanunk kedvencünk társaságáról, ha étterembe, vagy épp moziba szeretnénk menni. A műsorban számos tippet és ötletet megosztunk a hasonló programok iránt érdeklődőkkel.



Kevin és Karesz minden adásban megmutatják, hogy talál otthonra egy árva vagy mentett kutyus, vagy épp egy elkóborolt rosszcsontnak segítenek hazajutni.



– A Pacsi! egyik különlegessége, hogy mi is jelen lehetünk az új családtag és a gazdák első találkozásánál. Nem tagadom, az eddigi felvételek alatt nem egyszer lábadt már könnybe az egész stáb szeme. Olyan intim és megható pillanatok ezek, amivel hasonló műsor kereteiben még nem találkozhattak a tévénézők.



A Pacsi! Kevin kutyával és Karesszel szombaton délelőttönként látható az RTL Klub műsorán.