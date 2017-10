Kirúgták Lulu kutyát a CIA-től, mert nem akart bombákat szimatolni

CIA on Twitter Lulu wasn't interested in searching for explosives. Even when motivated w food & play, she was clearly no longer enjoying herself.

A Lulu névre hallgató kutyának sem jött össze a bravúr, a CIA kitette a szűrét a bombakereső kutyák képzési programjából. Lulu néhány hétig vett részt a kiképzésen, mikor a trénerei észrevették, Lulu érdektelensége nem átmeneti, igazából egyáltalán nem érdekli őt a robbanóanyagok szagolgatása.Próbáltak étellel és játékkal is motiválni a keresésre, de nyilvánvalóvá vált, hogy Lulu nem érzi jól magát a bőrében - írták a CIA Twitterén. Mivel a kiképzők szem előtt tartják a kutyák közérzetét, úgy döntöttek, kiveszik az ebet a programból.A Luluéhoz hasonló esetekben vagy ha "nyugdíjba vonul" egy bombakereső kutya, a CIA mindig felajánlja az örökbefogadás lehetőségét a kiképzőknek vagy családtagjainak, így szerencsére már új otthonra talált egyik trénerénél.