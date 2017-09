Klapka Vámház körúti ingatlanja 20 millióval olcsóbb lett

Áron alul hirdetik a januárban elhunyt Klapka György Vámház körúti ingatlanját – tudta meg a. Így a korábbi 110 millió forint helyett most már csak 90 millió forintért várja vevőjét a 170 négyzetméteres otthon.Muszáj voltam lejjebb vinni, mert nem kellett így senkinek – árulta el a lapnak az üzletember legidősebb fia, ifj. Klapka György, aki az ingatan mellett a hónapokig tartó osztozkodás után még két autót is örökölt.Az idősebb Klapka György is árulta az ingatlant, ő 100 millióért, de nem talált vevőre.- Nem nagyon vesznek ekkora lakást manapság, én meg nem akarok várni, inkább eladom olcsóbban, az árából pedig veszek 20-25 milliós lakásokat a belvárosban, így próbálom majd megforgatni a pénzt – mondta a lapnak az ifjabb Klapka, aki hamarosan szeretne nyugdíjba menni, hogy hátradőlve élvezhesse a munkája gyümölcsét, és persze az örökséget..