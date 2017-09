Lady Gaga mindenkit megdöbbentett váratlan bejelentésével

Az énekesnő a Billboardnak nyilatkozta, hogy lassítani szeretne és pihenni egy kicsit - osztotta meg a hirado.hu A sztár persze azonnal hozzátette, hogy van még pár dolog a tarsolyában, melyekről természetesen nem rántotta le a leplet - írják.Rajongóinak egy időre be kell érni azzal, hogy a Netflix számára készült sorozatán követik az énekesnő elmúlt egy évét bemutató dokumentumfilm-sorozatot - a Five Foot Two-t -, a Netflixen. A dokumentumfilm az elmúlt egy évét mutatja be, miként készült a Super Bowlra, és hogy milyen kezeléseken kellett átesnie, hogy évek óta húzódó krónikus fájdalmai csökkenjenek. Egy év múlva pedig a mozivásznon láthatják, amikor A Star is Born remake-jében bukkan fel, melyben Bradley Cooperrel játszik együtt.