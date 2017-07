Levest főznek és exkluzív bejelentéssel is készülnek ma a 30Y tagjai Körmenden

Szombaton zárul az ország legnagyobb kerti partija a körmendi Rába Szabadidőcentrumban. Az immáron harmadszor is ProArt díj nyertes AlteRábán szombaton 17.40-től a Konyha, 19 órától a Sziámi AndFriends, este 9-től a 30Y, 22.40-től a Pannonia Allstars Ska Orchestra, 00.30-tól pedig a Junkie Jack Flash játszik. A rendkívül erős szombati program is Golyó és Johnny hagyományos hajnali levezető szettjével ér majd véget.A Fütyülős kis színpadon délután a Grand Club, a Your Welcome, a Huber Péter és az Infinity, valamint az Új Nemzedék kap bemutatkozási lehetőséget. Ugyanitt este a Fatal Error és a Tökéletes Helyettesek lép fel.A 30Y ma esti nagyszínpados fellépése előtt levest főznek és akusztikus koncertet is adnak Beck Zoliék az AlteRábán. A zenészek a kempingezőket szeretnék meglepni egy ebéddel és egy személyes találkozóval a körmendi fesztiválon. A délutáni programra nem csak a kempingezőket várják, a hangulatos eseményen bárki ingyenesen részt vehet.

A 30Y esti koncertjét sem lesz érdemes kihagyni ma, a zenekar ugyanis egy exkluzív bejelentéssel készül az idei AlteRábára.A különleges információra a 9 órakor kezdődő koncerten derül fény Körmenden.Beck Zoli videoüzenete a fesztivál hivatalos Facebook oldalán látható , amiről senkinek sem kell lemaradnia, mert a Z-NET Telekom jóvoltából az AlteRába Fesztivál teljes területén ingyenesen használható a szélessávú wifikapcsolat.