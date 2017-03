Lovakkal gyógyul az elvonóról kikerült Ben Affleck

Szembenézett démonjaival Ben Affleck: a Good Will Hunting színésze. Most azt is elárulta a Mirrornak, hogy lovasterápiára jár. A speciális kezelésnek része a lovaglás, a lóval való foglalkozás: ennek stresszoldó, figyelemelterelő hatása van, amely nagyban segíti a leszokás nehéz folyamatát - írja a borsonline.hu A módszer bizonyítottan gyógyítóhatású, gyakorlata egyre elterjedettebb. Ben rehabilitációját az is nagyban segíti, hogy válófélben lévő feleségével, Jennifer Garnerrel tűzszünetet kötöttek, eldöntötték, hogy adnak még egy esélyt a házasságuknak.