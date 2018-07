Ma kezdődik az Ördögkatlan Fesztivál

Ma kezdődik a 11. Ördögkatlan Fesztivál, amely négy dél-baranyai településen, Nagyharsányban, Kisharsányban, Beremenden és Villánykövesden mintegy 650 kulturális programot kínál szombatig.A Sztalker Csoport első önálló bemutatóját tartja a fesztiválon: William Faulkner Míg fekszem kiterítve című kisregénye nyomán készült darabot ad elő. A produkció premierje kedden este lesz.A fesztiválon számos irodalmi és zenei programmal is várják a látogatókat. Snétberger Ferenc tanítványaival a nagyharsányi Narancsligetben fog fellépni, de a művész triójával is ad koncertet.A rendezvényen fellép mások mellett Tompos Kátya, Zséda, a Csík Zenekar és Presser Gábor, az Anima Sound System, a Budapest Bár, a Quimby, a Kiscsillag.A Hungarian Studio Orchestra, a Nemzeti Énekkar tagjaiból álló Katlankórus Haydn Teremtés című oratóriumának magyar nyelvű változatát mutatja be, fellép a belga Circus Marcel Társulat és több képzőművészeti kiállítás is lesz.