Mádai Vivien nem volt szégyenlős - fotók

Amikor kismama lettem, elindítottam egy blogot, ahol a segítségnyújtás a cél a mai napig. Azt gondolom, hogy ez lehet a jelölésem oka.

Fotó: BorsOnline

Sokan tekintenek rá példaként, mégsem tartja magát tökéletesnek Mádai Vivien, akit a Playboy Man of the Year Múzsa kategóriájában jelölt. - írja a BorsOnline A férfimagazin szerint nem feltétlen kell meztelennek lennie a múzsának. Az is elég, ha olyan személy akinek a munkásságát vagy személyiségét elismerik és másokra is inspirálóan hat.- mondta a TV2 műsorvezetője.

Felvállaltam és felvállalok olyan dolgokat, amiről kevés ember szeret vagy mer beszélni. Mára maximálisan elfogadtam és megszerettem önmagam minden apró kis hibámmal együtt. Már nem akarok a tökéletességre törekedni, és már nem akarok mindig mindenkinek megfelelni. Hiszek abban, hogyha az ember belül harmóniában van, akkor a külsőségek nem okoznak neki problémát.

Fotó: BorsOnline

-jeletette ki a BorsOnline-nak Vivien.



Nem korlátoznak a munkaadóim, hiszen ők tudják, hogy mindig az ízlésesség határain belül maradok. Ennek köszönhetően a szabadságomat meg tudom őrizni a közösségi oldalamon is. Ez fontos nekem, mert a komoly oldalam mellett a lelkem egy szelete rocksztárnak érzi magát, miközben van bennem egy adag művészhajlam is, és az ilyesmit nem lehet az emberből kiölni. A Mokka műsorvezetése nyilván egy komoly, összeszedett embert igényel, de a lazaság ugyanúgy én vagyok. Egy 28 éves érett, kiforrott nő vagyok, és nem mellesleg édesanya, ami egy felelősségteljes pozíció. Nem lehet elmismásolni az életemet.

- mondta a Mokka műsorvezetője.