Magyarországon még sosem látott darabok a Vígszínházban

„Sikeres színházat csinálni, nagyszerű, teltházas előadásokat létre hozni csak olyan tehetséges és összetartó társulattal lehet, mint a Vígszínházé. Ezért hiszek a társulati létben" – mondta Eszenyi Enikő, a Vígszínház igazgatónője sajtótájékoztatóján. „A következő évadban 11 olyan vonzó és izgalmas bemutatónk lesz, amelyek elgondolkodtatják, vitára ösztönzik, inspirálják és szórakoztatják nézőinket.Célunk, hogy tradícióinkat megőrizve megújuljunk együtt, egy jobb világért."A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin legnagyobb hatású művét, A diktátort. A mélyen humanista alkotás főszereplője ifj. Vidnyánszky Attila, a színpadi változatot Vecsei H. Miklós írja.Chaplin Korda Sándor magyar származású filmrendező és producer tanácsára kezdte el forgatni a filmet 1939-ben. Chaplin később azt nyilatkozta: „Ha tudtam volna, hogy léteznek haláltáborok, nem írtam volna meg ezt a forgatókönyvet."Az előadás szereplői Szilágyi Csenge, Lukács Sándor, Hajduk Károly, Wunderlich József, Király Dániel, Ember Márk, Gados Béla, Zoltán Áron. A díszlettervező Antal Csaba, a jelmeztervező Pusztai Judit, a zeneszerző Kovács Adrián.Molnár Ferenc remekműve, a Liliom 110 éve hódítja meg a világ színpadait. Julika és Liliom szerelmének legendája már számtalan nagy művészt ihletett meg. A Vígszínházban legutóbb feledhetetlen Liliom volt Kaszás Attila és Julikája, Eszenyi Enikő.A szívszorító történet két főszereplője most Hajduk Károly és Szilágyi Csenge. Ficsurt Orosz Ákos, Marikát Waskovics Andrea, Hugót Zoltán Áron játssza. A magyar drámairodalom kiemelkedő alkotását, a Liliomot ifj. Vidnyánszky Attila rendezi.Szász János újra rendez a Vígszínházban. Magyarországon először mutatják be Cassavetes Premier című filmjének színpadi változatát Eszenyi Enikővel, Hegedűs D. Gézával és Börcsök Enikővel a főszerepekben.John Cassavetes, a New York-i filmiskola legizgalmasabb alkotója, az amerikai filmművészet egyik megújítója. A mű lenyűgözően bensőséges vallomás a színházról és a színészi létezésről.A moszkvai Kamaraszínházban Bulgakov 1928-ban bemutatott Bíborsziget című szatirikus komédiáját, amelyben betiltják a Bíborsziget című előadást, 1929-ben valóban betiltották.A Pesti Színházban a főbb szerepeket Kern András, Orosz Ákos, Hegyi Barbara, Józan László, Puzsa Patrícia és Fesztbaum Béla játssza. A vígjátékot Hegedűs D. Géza rendezi.Budapesten 1896-ban a Vígszínház megnyitja kapuit. Ugyanebben az évben Norvégiában Henrik Ibsen megírja kíméletlen színdarabját, a John Gabriel Borkmant.A korrupt, önző bankár bukása után az áldozat szerepében tetszeleg, gátlástalanul átgázol feleségén, volt szerelmén, barátján. Ám lehet-e utólag elégtételt venni a tönkretett életekért?Az előadást Valló Péter rendezi, a címszerepben Hegedűs D. Géza, partnerei Hegyi Barbara, Börcsök Enikő, Lukács Sándor, Vecsei H. Miklós és Balázsovits Edit.Bertolt Brecht Baal című költői darabjában egyszerre beszél a művészetről és a szerelem pusztító erejéről. Ez a mű megihlette David Bowie-t, inspirálta Rainer Werner Fassbindert is.A címszerepet Wunderlich József játssza, Ekartként Ember Márkot láthatják. Horváth Csaba rendező-koreográfus a zene, a tánc és a mozgás nyelvén szólítja meg a nézőket.Eszenyi Enikő hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy a Vígszínház támogassa a női alkotókat, így a Házi Színpadon több bemutató róluk szól.Pass Andrea írja és rendezi A vándorkutya című fekete komédiáját, amely a Házi Színpad első premierje.Az ősbemutató főszerepében Halász Judit mellett Majsai-Nyilas Tünde, Tar Renáta, Karácsonyi Zoltán és Gilicze Márta látható. Vendégművészként szerepel Hirtling István, Petrik Andrea és Jászberényi Gábor.Kádár János felesége, Tamáska Mária, a Kádár-korszak first ladyje börtönök és kongresszusi paloták kongó labirintusában nem kérdez, nem akar, nem kételkedik. Szolgál. Kornis szövege az ő némaságát bírja szóra.Kádár Jánosné monológját Kútvölgyi Erzsébet szólaltatja meg, Telihay Péter rendezésében.A számos irodalmi díjjal kitüntetett svéd írónő, Majgull Axelsson az Auschwitzot megjárt idős holokauszt túlélő, Miriam életét meséli el, aki hosszú évtizedek elteltével úgy érzi, itt az ideje, hogy felfedje titkát családjának.Az előadást Kincses Réka rendezi. A főszerepben Igó Éva.„A Vígszínház számára kiemelten fontos, hogy független társulatokkal működjön együtt" – mondta Eszenyi Enikő. „Az egyik legizgalmasabb fiatal társulat, a K2 két vezetője és írója, Fábián Péter és Benkó Bence dolgozik majd együtt Király Dániellel, akinek ez az első rendezése."A főbb szerepeket Szántó Balázs, Ember Márk, Csiby Gergely, Piti Emőke és Gilicze Márta játssza.Kertész a Kaddisban gyönyörű, költői monológ során arra a felismerésre jut, hogy lehetetlen egy olyan világban gyermeket vállalni, ahol át kellett élni a holokauszt borzalmait. A Vígszínház előadásával Kertész Imre Nobel-díjas író emléke előtt tiszteleg. A regényt Lukács Sándor tolmácsolja.Eszenyi Enikő a sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy a Vígszínház május 13-án először adott otthont az Európai Színházi Unió közgyűlésének. Húsz ország színházi szakemberei látogattak el Budapestre. Bepillantottak a Vígszínház életébe, megnézték a Hamletet, és nagy elismeréssel nyilatkoztak az előadásról.Az igazgatónő hozzáfűzte: a társulat hamarosan négy előadással vendégszerepel Kolozsvárott, és a színház rövid időn belül másodszor kapott meghívást Kínába, a Harbini Nemzetközi Színházi Fesztiválra, amelyen két alkalommal is előadják a Háború és békét.