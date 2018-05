Már forgatják az új magyar romantikus vígjátékot, a Kölcsönlakást

Május 14-én a MAFILM fóti stúdiójában elkezdődtek a Kölcsönlakás felvételei, ami Dobó Kata debütáló rendezésében a Ray Cooney és John Chapman színdarab adaptációja lesz. A színésznő számos filmes- és színházi szerep után, ezúttal csak a kamerák mögött dolgozik, és minden figyelmét erre a feladatra fordítja, hogy alkotótársaival együtt egy igazán szórakoztató vígjátékkal örvendeztethesse meg a majdani nézőket. - áll a közleményben.Dobó Katát már színésznőként is érdekelte a rendezői munka. Hollywoodban is, Magyarországon is csupa olyan alkotóval hozta össze a sorsa, akiktől rengeteget tanult a mozgóképes történetmesélés technikájáról, a vizualitásról, az alkotómunka kreatív folyamatairól, vagy éppen a színészekkel való bánásmódról. Mindezek hatására lassan - lassan érlelődött benne az elhatározás, hogy kipróbálja magát a másik oldalon, és az addigi tapasztalataiból inspirálódva, egy lelkes és profi csapat tagjaként elkészítse első filmjét rendezőként. Sokáig kereste azt a témát, történetet, amit közel érez magához és, amiben fantáziát is lát, hogy megfilmesítse.Jókor, jó időben találta meg a Ray Cooney és John Chapman, szerelemről, megcsalásról, párkapcsolati kihívásokról szóló romantikus vígjátékának, a Kölcsönlakásnak az egyik főszerepe az elmúlt évadban. Miközben teltházak előtt játszott a darabban, felkérést kapott, hogy rendezze meg az eredeti mű filmváltozatát, amire örömmel mondott igent. Kollégáival tavaly fogtak bele a forgatókönyv fejlesztésbe, amelyen Divinyi Réka, Búss Gábor Olivér és Kapitány Iván dolgozott. A munka gyorsan haladt előre, amelynek köszönhetően 2018. elejére elkészült a végleges szkript és elkezdődött a forgatás előkészítése, a stáb szerződtetése.

Elmondhatatlanul hálás vagyok, amiért elsőfilmes rendezőként olyan nagyszerű kollégákkal, szakemberekkel, barátokkal dolgozhatok együtt, akik gyakorlatilag az egész filmes pályafutásomat végigkísérték. Az első megkeresésre igent mondtak, és tudásuk legjavával állnak mellettem.

– hangsúlyozta Dobó Kata, aki úgy látja, hogy egy olyan gárda állt össze, ahol támogatják egymást és odafigyelnek mindenki véleményére, hiszen a stáb célja egy és ugyanaz: színvonalas, minőségi szórakoztató filmet készíteni a közönség számára.Dobó Kata mellett a technikai rendezői feladatokat Gulyás Buda látja el, aki szerint a Kölcsönlakás egy igazán mai és emberi történet olyan helyzetekkel, fordulatokkal, amelyek sokak számára ismerősek, nevetésre késztetőek, és a lehető legszélesebb közönségnek kínálnak felhőtlen szórakozást. Hasonlóan gondolkozik a díszlet- és látványtervező, Valcz Gábor is, aki úgy érzi, a film a legjobb vígjátéki hagyományokat a legmagasabb minőségben fogja képviseli, köszönhetően a filmes technikának is, ami ma már sokkal nagyobb mozgásteret enged ahhoz, hogy a hollywoodi romantikus komédiákkal versenyző hazai alkotás készülhessen.Nagy várakozással tekint a forgatás elé az operatőrnek felkért Seregi László is, aki a forgatókönyvet olvasva máris biztos volt abban, hogy képileg is pergő, lüktető feldolgozással lephetik meg a nézőket. Azokat, akik már látták a színdarab valamelyik feldolgozását, illetve azokat is, akik majd a moziba ülve ismerkednek meg a Kölcsönlakás hőseivel, humoros kalandjaikkal.

Bevallom, amikor a forgatókönyvet olvastam, nagyon jól szórakoztam. A történetmesélés dramaturgiailag tökéletes, rendkívül pontos az íve, a sztori vége. A látszólag teljes káoszba zuhanás- kifejezetten zseniális és mulatságos. Szeretem ezt a műfajt és a humornak ezt a fajtáját. Ez egy igazi tévedések vígjátéka.

– hangsúlyozta Seregi László, akinek a kamerái előtt sok ismert sztár, és új tehetség tűnik majd fel a forgatás során. A Kölcsönlakás főszerepeit Balla Eszter, Haumann Máté, továbbá Martinovics Dorina, Klem Viktor, Kopek Janka, Szabó Simon, Oroszlán Szonja, Fehér Tibor alakítják, valamint Kiss Ramóna, Csonka András és Majoros Péter Majka is láthatóak lesznek a filmben, amelynek a premierje jövő év februárjában várható.