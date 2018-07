Megjelent a Years & Years várva várt második nagylemeze

A Years & Years várva várt második nagylemeze a 'Palo Santo' címet viseli. A brit trió március elején adta ki nagy sikerű visszatérő dalukat, és egyben az új lemez első track-jét, a 'Sanctify'-t. A dal hivatalos videóklipje már megjelenésekor a Youtube "trending" listájának első helyén landolt, azóta pedig több mint 8 millióan látták. Az albumról azóta megjelent három további szám is, a 'Palo Santo', az 'All For You', és az 'If You’re Over Me', melyhez klip is készült.



A Years & Years ösztönösen nyúl vissza a brit klasszikus pop gyökereihez, a 'Palo Santo' pedig új szintre emelheti őket a nemzetközi színtéren. A középpontban Olly Alexander áll, egy olyan frontember, akiből generációnként csak egy jut, de a lemezen közreműködött számos más előadó is, köztük Kid Harpoon és Julia Michaels.



A nagylemez mellett az együttes készített egy, szintén 'Palo Santo' néven futó rövidfilmet is, melyben nem más, mint az Oscar-díjas Judi Dench is közreműködött mint narrátor – ez az albummal egy időben jelent meg.



Az album részben egy képzeletbeli világba való menekvés, részben szociális üzenet, melyben a Years & Years a popzenét futurizmussal vegyíti és a kultikus sci-fiken kívül olyan előadók munkásságából inspirálódik mint Prince, vagy David Bowie. A 'Palo Santo'-val a Years & Years megalkotta a tökéletes platformot arra, hogy elmeséljenek személyes történeteket identitásról, szexualitásról és mindenekelőtt arról, hogy mit jelent embernek lenni.



A Years & Years egy 2010-ben alakult brit synth-pop együttes. Első lemezükből, a 'Communion'-ból több mint 1 millió példányt adtak el világszerte. Az album legsikeresebb dala a 'King' volt, amely több ország top 10-es listáján is szerepelt, a Time magazin pedig beválogatta 2015 legjobb 10 dala közé. Az együttes a 'Bridget Jones babát vár' című filmhez is írt egy dalt, 'Meteorite' címmel.



A zenekar eddigi elismerései közé tartozik többek között 5 BRIT Awards jelölés. Zenei munkásságuk mellett aktívan részt vesznek az LGBT közösség támogatásában is. Hazánkban eddig két nagy sikerű koncertet adtak: 2016-ban a Szigeten, 2017-ben pedig a VOLT fesztiválon.