Megkeresztelték Lajos herceget, Vilmos és Katalin harmadik gyermekét

Megkeresztelték hétfőn Lajos herceget, Vilmos herceg és Katalin hercegnő 11 hetes harmadik gyermekét, a brit uralkodó hatodik dédunokáját. Az ifjú herceget Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága keresztelte meg a londoni a St. James-palota királyi kápolnájában, szűk családi és baráti körben.A gyermek a Lajos Artúr Károly - Louis Arthur Charles - neveket kapta, hivatalos megszólítása Ő Királyi Fensége, Louis - vagyis Lajos -, Cambridge hercege. Vilmos - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója - és Katalin is a Cambridge hercege, illetve hercegnője címet viseli 2011 áprilisában kötött házasságuk óta, két idősebb gyermekük, a 2013. július 22-én született György herceg és a hároméves Charlotte hercegnő hivatalos titulusa is ez.A hétfői ceremónián nem voltak jelen a dédszülők, vagyis a 92 esztendős II. Erzsébet királynő és férje, a 97 éves Fülöp edinburghi herceg. A Buckingham-palota - a királyi család első számú londoni rezidenciája - hangsúlyozta, hogy ennek nem egészségi okai vannak, arról van szó, hogy az uralkodó a héten igen sűrű programot bonyolít, mindenekelőtt Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kezdődő hivatalos látogatására kell készülnie.Jelen volt ugyanakkor Sussex hercege és hercegnője, vagyis Harry herceg és amerikai felesége, Meghan Markle, akik május 19-én esküdtek örök hűséget egymásnak. Lajos herceg hagyományos stílusú keresztelőruhában érkezett a hétfői ceremóniára. A ruha pontos másolata volt annak a csipkézett öltözetnek, amelyben összesen 60 királyi bébit kereszteltek meg, köztük VII. Eduárd király óta az összes uralkodót. Az eredeti azonban 1841-ben készült, utoljára Eduárd hercegnek, II. Erzsébet királynő legkisebb fiának kislánya, Lady Louise Windsor viselte 2004-es keresztelőjén. Ezután, 2008-ban elkészítették pontos másolatát, és Lajos herceg ezt viselte a hétfői keresztelőn. Két idősebb testvérét is ebben a ruhában keresztelték.Lajos hercegnek szülei hat keresztszülőt választottak. Köztük volt Nicholas van Cutsem, a brit hadsereg őrnagya, Vilmos és Harry gyermekkori barátja, valamint Guy Pelly, a két herceg másik közös és bizalmas jó barátja, a londoni Ritz szállóhoz közeli exkluzív éjszakai klub, a Mahiki - Vilmos és Harry hajdani kedvenc londoni ivója - egyik volt tulajdonosa. Vilmos és Katalin hétfőn megkeresztelt harmadik gyermeke - nagypapája, Károly trónörökös, édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja, György herceg és nővére, Charlotte hercegnő után - az ötödik a brit trónutódlási sorban.