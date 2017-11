Megvan a Konyhafőnök VIP nyertese

Dobó Ági, korábbi szépségkirálynő nyerte a Konyhafőnök VIP második szériáját, aki ugrálva fogadta a hírt, látszott rajta, alig hiszi el, ami vele történt - írja a BorsOnline . El is pityeregte magát a boldogságtól.Ági szerint nagyon sokat tanult a műsorban, például, hogy honnan lehet erőt nyerni , még akkor is, ha már azt hiszi, nincs több.Ráadásul ezzel azt is megmutatta, mit tud egy anyuka, és hogy nem csak annyi, amennyinek beskatulyázták, egy 2010-ben megválasztott szépségkirálynő. Ráadásul ő vitte így el a 10 millió forintot, amiből, reméli, végre finanszírozhatják a nyolc éve várt esküvőt, illetve befejezhetik a lakásuk felújítását.