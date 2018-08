Melania Trump szülei letették az amerikai állampolgári esküt

New Yorkban letették az amerikai állampolgári esküt a first lady, Melania Trump szülei csütörtökön.



Viktor és Amalija Knavs korábban állandó letelepedési engedéllyel, úgynevezett zöldkártyával élt az Egyesült Államokban, a Trump-családdal egy épületben, a New York-i Trump-torony egyik emeletén.



Az amerikai elnök szlovén állampolgárságú apósa és anyósa csütörtökön délelőtt tette le az esküt, ezt a tényt Michael Wildes, a család ügyvédje megerősítette a sajtónak.



A first lady szülei egy Száva menti szlovén kisvárosból, Sevnicából származnak, Melania Trumpot is ott nevelték fel. Az édesapának autószerelő műhelye volt, Melania Trump édesanyja pedig egy textilgyárban dolgozott. Viktor Knavs 74 éves, felesége, Amalija pedig egy évvel fiatalabb nála.



Melania Trump topmodellként változtatta nevét Knavsról Knaussra, saját elmondása szerint a könnyebb kiejthetőség kedvéért. 1996-tól dolgozott New Yorkban zöldkártyával, és 1998-ban ismerkedett meg Donald Trumppal, aki már a második feleségétől is elvált.