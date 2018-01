Mintegy 160 filmet mutatnak be a prágai Febiofest jubileumi filmfesztiválon

Mintegy 160 filmet mutatnak be az idei Febiofest nemzetközi filmfesztiválon Prágában - közölte Fero Fenic Prágában élő szlovák filmrendező, a fesztivál létrehozója és elnöke prágai sajtótájékoztatóján.



A jubileumi, immár 25. fesztiválra március 15-től március 23-ig kerül sor.

A kiválasztott filmeket március 26. és április 21. között Csehország regionális központjaiban is megtekinthetik az érdeklődők.



"Az eddigi 24 fesztiválon 186 ország alkotóinak 4390 filmjét vetítettük. A nézők száma már jócskán meghaladja az egymilliót" - mondta Fenic újságíróknak.



Az idei vetítésekre a CineStar-Andel, Cerny Most moziközpontokban kerül sor, és újdonság, hogy Prága központjában, a Vencel téren is egy ideiglenes mozit fognak működtetni a rendezők.



A filmeket négy tematikus szekcióban vetítik. A bemutatandó alkotások teljes listája egyelőre nem nyilvános.



A jubileumi fesztiválra egy Best of nevű szekciót is beiktattak, amelyben az elmúlt időszak 10 legsikeresebb filmjét fogják újra bemutatni.



A negyed század alatt a világ filmművészetéhez való kiemelkedő hozzájárulásáért 41 személy kapott Kristián-díjat, köztük magyarok is. Ezzel jelenleg 5000 eurós pénzjutalom jár.



A Febiofest mára az egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénnyé vált Csehországban, és komoly nemzetközi rangot vívott ki magának. A zsűri elnöki tisztségét ezúttal Marta Kubisová cseh könnyűzenei legenda és egykori polgárjogi aktivista vállalta. A hagyományosan 33 személyből álló testületben a közönség legkülönbözőbb csoportjai vannak képviselve. Ez a zsűri dönt a Kristián-díjról.