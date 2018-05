Nem a tűzoltók a legnépszerűbb egyenruhások a nők körében

Az Egyenruhasok.hu alapítója, Györfi András elmondása szerint a válaszadók 39 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a rendőröket szereti a legjobban az egyenruhát viselő férfiak közül.26%-os népszerűséggel őket követik a katonák, utánuk pedig a TEK munkatársai következnek, 20%-al. A tűzoltókat mindössze 8,7 százalék jelölte meg kedvenceként, a mentősöket pedig 2,6% választotta, a maradék szavazat pedig a pilóták és egyéb hivatások képviselői között oszlik meg.A kor tekintetében a 25 és 30 közötti egyenruhások a legnépszerűbbek, 46 százalék nyilatkozott úgy, hogy hozzájuk vonzódik leginkább. Őket követik a 30-35 közöttiek, a hölgyek 38 százaléka választotta ezt a lehetőséget. A többi korosztály szintén sok szavazatot kapott, a negyvenesek például 12%-ot.Fontos kérdés volt a vonzalom oka, úgy tűnik, a határozott fellépés a legfontosabb a nőknek, 42% jelölte meg ezt a válaszlehetőséget. Emellett fontos a magabiztosság és az erő is, ezek 20-20 százalékot kaptak, de a hölgyek értékelik azt is, hogy az egyenruhások másokon segítenek, tíz százalékuk szavazott erre.Az uniformis iránti vonzalom nem olyasmi, ami kialakul a nőkben, legalábbis 73%-a mondta azt a megkérdezetteknek, hogy egész életében vonzódott az egyenruhásokhoz. 21% viszont úgy érzi, azóta érdeklik a marcona rendőrök, katonák és más egyenruhások, amióta látta őket munka közben.A megszólítottak egyharmadának volt a családjában legalább egy egyenruhás, szintén egyharmaduk állítja, hogy több egyenruhás szervezetnél dolgozó családtagja is van. 38%-uk viszont úgy nőtt fel, hogy nem volt ilyen példakép a családban.A vonzalmat komolyan gondolják a nők az egyenruhások iránt, 87%-uk nyilatkozott úgy, hogy komoly, tartós párkapcsolatban szeretne élni egy egyenruhással. 13% viszont alkalmi kapcsolatot keres a rendőrökkel, tűzoltókkal, egyéb hivatásosokkal.A felmérés elkészítésében segítségünkre volt a Magyar Rendőrök és Katonák, vele-TEK vagyunk Facebook oldal.