Nem fogja kitalálni, mitől tiltották el az orvosok Kim Kardashiant - fotók

A 37 éves koronázatlan szelfikirálynő, Kim Kardashian nem készíthet magáról több képet, mivel orvosai szerint sérült csuklójának szüksége van a pihenésre -Aggodalomra semmi ok, a Keeping Up With The Kardashians valóságshow hősnője bravúrosan megoldotta a problémát, és ideiglenesen felbérelt egy asszisztenst, aki ezután helyette készíti majd a fotókat róla.