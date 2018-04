Nem hosszabbít szerződést Hajdú Péterrel az ATV

Már köszönő viszonyban sincsenek a Heti Napló riporterei Hajdú Péterrel, akit a műsor egyéves évfordulójára sem hívtak meg – tudta meg a Bors A helyzet úgy elmérgesedett a producer és munkatársai, na meg a csatorna vezetése között, hogy Hajdúnak meg vannak számlálva a napjai az ATV-ben. Az egyik ok az, hogy Hajdú többször is késve utalt a stábnak, noha a csatorna napra és forintra pontosan kifizeti aés acímű műsort és ais gyártó Frizbi Műsorgyártó céget. A másik, ennél is nagyobb gond az, hogy szakmai és emberi konfliktusok mérgesítették el a helyzetet – írja a lap.– Sokszor a benzinköltségen is megy a veszekedés. Gyakorlatilag az egész műsort végigkísérte ez a fajta bizonytalanság, az utóbbi hónapokban azonban az eddiginél is súlyosabbá vált a helyzet, ezért a közelmúltban a csatorna már átvett egy riportert a produkciótól – mondta a Borsnak az egyik munkatárs.A Bors megkereste az ATV vezérigazgatóját is.– Szakmai és emberi okokból nem hosszabbítjuk meg Hajdú cégének a szerződéseit, melyek a szezon végén lejárnak. Az erről szóló hivatalos iratot már postáztuk a címére – erősítette meg a Bors információit Németh Szilárd.