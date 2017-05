Nem mindennapi szépségversenyt hirdetett a netceleb - fotók

Nem mindennapi szépségversenyt hirdetett meg a Facebook egyik ikonikus arca, Jóska bátyám: az internet-celeb most 2017 legszebb gazdász hölgyét keresi -A másodjára meghirdetett szépségversenyre több mint negyven hölgy adta le a jelentkezését, most pedig a szavazatgyűjtés vette kezdetét.A döntőbe három lány jut be, azok, akik a legtöbb szavazatot kapták. A végén egy élő videós szavazáson mérik össze az erejüket, de a díj még egyelőre meglepetés.