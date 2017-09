Őszintén vallott alkoholproblémáiról Bezerédi Zoltán

– Le akartál szokni az alkoholról? – kérdezte Alinda.

– Igen.

– Sokat ittál előtte?

– Látszott.

– Min?

– Rajtam látszott, hogy ittam.

Az előadások után nem tudott teljesen kibújni a karakteréből, és ez felőrölte. Mivel sokszor játszott rossz embereket, alkohollal oldotta a feszültséget mesélte el a Kossuth-díjas színművész az Alinda című műsorban – osztotta meg a Bors.Még a sokat látott újságíró, Veiszer Alinda álla is leesett, amikor beszélgető partnere, Bezerédi Zoltán szokatlan őszinteséggel vallott az alkoholizmusáról.A Kossuth-díjas színész-rendező mindenféle maszatolás, szépítés, csúsztatás nélkül, példaértékűen nyíltan, egyszerűen vázolta, miért nyúlt az alkoholhoz, és hogyan szabadult meg tőle.Alinda arról kérdezte a színészt: miért hagyta ki a Katona József Színházban a 2014–15-ös évadot? Miért nem kapott szerepet?Konszenzusos megállapodás volt, hogy én akkor nem kaptam. Ennek több oka volt – válaszolta Bezerédi, majd nagy levegőt vett és folytatta: – Elsősorban a pia. Ez egy komoly probléma, amivel küzdöttem, és akkor adtak egy kis pihenőidőt, hogy hozzam rendbe magam.A riporter szeme elkerekedett: – Nem gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Megleptél ezzel a nyílt mondattal.– A pályáján, mivel hullámzó ez az egész, történnek bizonyos események, amitől az emberben felgyülemlik, vagy megkérdőjeleződik valami, és akkor arra különböző módszerek vannak, hogy ezt hogy éld túl. Én akkor, abban az időszakomban az alkohollal próbáltam ezt orvosolni, és ez nem vált be – vallotta meg őszintén Bezerédi, majd arra is válaszolt, hogy pontosan mit akart orvosolni:

Nagyon nehéz, a hosszú távú színészetnek van több buktatója. Különböző ritmusokban, különböző szerepek érik az embert. Ez halmozódik, gyűlik. Elkezdtem rosszul érezni magam, mert nagyon sok rossz embert játszottam. Az egész pályámon jellemző volt, hogy kritikus embe­reket, sötét oldalakat hoztam, és ez visszahatott, nem tett jót. A nézőben sem az marad, hogy te egy jó színész vagy, hanem, hogy te ez vagy.

Ez gyűlt össze bennem, és úgy éreztem, hogy ebből valahogy ki akarok lépni. Ez egy döntés volt, és ehhez kellett idő.

Kaptam segítséget, de ez a döntés egy emberen múlik. Ezt csináltam abban az évadban, és már rendben vagyok.

Absztinens vagyok, visszatértem.