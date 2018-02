Pénzbírsággal fenyegetik Pierce Brosnant egy hirdetés miatt az indiai hatóságok

Az újdelhi hatóságok hivatalosan és a közösségi médián keresztül is eljuttatták megkeresésüket a színészhez. Mint írták, amennyiben Brosnan nem magyarázza meg, hogy miért vett részt a kampányban, pénzbüntetéssel vagy kétévi börtönbüntetéssel is sújtható.



Brosnan a hirdetésekben egy indiai rágókeverék-márkát, pan masalát népszerűsített, amelynek különböző összetevői vannak. Némelyik dohányt, citromot, fűszereket és magokat is tartalmaz. De akad köztük olyan, amelyben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által rákkeltőnek nyilvánított diófélét találtak.



Az a pan masala, amelyet Brosnannal hirdettek, nem tartalmaz dohányt, de a márkának vannak olyan termékei, amelyben a rákkeltőnek tartott dióféle, a supari megtalálható. A népszerű rágcsa kedvelőit jó fel lehet ismerni, mivel az jellegzetesen vörösre színezi a fogaikat.



A kampányt a vásárlók felháborodása miatt felfüggesztették.



Brosnan kijelentette: "mélyen megdöbbentette és elszomorította", hogy az arcképét egy potenciálisan káros termék reklámozására használták. Leszögezte, hogy a hirdetés készítésekor úgy tudta, hogy egy természetes alapanyagokból készült szájfrissítőt és fogfehérítőt reklámoz, amely sem dohányt, sem más káros anyagot nem tartalmaz. Hozzátette: a Pan Bahar vállalat, amelynek számára a hirdetés készült, manipulálta a hirdetéseket és őt az egész terméklánca népszerűsítésére használta.



Brosnan emlékeztetett arra, hogy feleségét, lányát és számos barátját is rákbetegség miatt veszítette el, már csak ezért is elkötelezetten támogatja a nők egészséggondozását és az olyan kutatásokat, amelyek javítják az emberek egészségét és enyhítik a szenvedést.



A Pan Bahar tagadta, hogy félrevezette volna Brosnant és hangsúlyozta, hogy a hirdetett termék szájfrissítő és nem lehet kapcsolatba hozni a rágni való dohánnyal.