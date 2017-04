Pumpedék szakítottak - Bár Gabó ezt másképp látja

A röpke 50 perces beszélgetést végigveszekedték és néhány érdekesség is kiderült. Például az, hogy Ági szerint szakítottak, az elmúlt hetekben nem is nagyon beszéltek egymással, ám Gabó szerint a kapcsolatnak még nincs vége, csak most éppen szünetet tartanak - írja a 24.hu A 31 éves szőkeség azt is elmondta, hogy eddig szerelmes volt, azért nézte el Gábor viselkedését, de most már megvilágosodott és nem tűr tovább. Minderre Pumpednek is megvolt a válasza. Igaz, barátnője valószínűleg nem ezt akarta hallani.Nincs olyan ember a világon, aki egyszerre dzsukel is és hűséges is… Nem vagyok jó, ezt el is ismerem, de ha papucs lennék, akkor nem is ismerkedtünk volna meg. Akkor nem a Soundon lettem volna, hanem otthon olvastam volna. Ha papucs lennék, hogy szedtem volna fel az Ágit? Úgy szedtem fel az Ágit, hogy egy házibuliban leszopattam a barátnőjét, aztán meg összejöttem vele. Érted?– magyarázta a kérdezőnek a reality szereplő.