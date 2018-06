Romy Schneider lánya szerint hazug a legendás színésznőről szóló film

Emily Atef francia-iráni rendezőnő német-osztrák-francia koprodukcióban készült filmje, amelyet áprilistól vetítenek Németországban és június 13-tól Franciaországban, a színészlegenda utolsó, nevezetessé vált interjúján alapul, amelyet Romy Schneider nem sokkal halála előtt, 1981-ben adott a Stern német magazin riporterének Quiberon bretagne-i tengerparti üdülőhelyen.



Az AFP szerint a valós tényekből ihletet merítő alkotás boldogtalannak és szertelennek, gyógyszer- és alkoholfüggőnek festi le Romy Schneidert élete egy nehéz szakaszában, azután, hogy szakított férjével, Daniel Biasini francia-olasz újságíróval, lánya apjával. A filmben a tengerparti üdülőhelyen próbál megszabadulni szenvedélybetegségeitől. A legendás színésznő lánya, Sarah Biasini több francia sajtóorgánumnak is nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az alkotók megtévesztik a nézőket, a film nem az édesanyjáról szól, és "számos olyan inszinuációt és célzást tartalmaz, amely merő hazugság".



Biasini szerint Romy Schneider nem elvonókúrára ment Quiberonban, mint azt a film sugallja, hanem a szokásos tengerparti gyógyüdülésre, amelyre más színésznőkhöz hasonlóan minden évben elment, hogy például megszabaduljon a fölösleges kilóitól. Mint mondta, megbotránkoztatta, hogy a film kezdettől fogva célozgat az alkoholfüggőségre.



"A legsúlyosabb dolog, hogy a film alkoholistának állítja be anyámat, holott egyetlen rendező és egyetlen színész, akivel együtt dolgozott, sem mondta soha, hogy problémái lettek volna az itallal" - jelentette ki az 1977-es születésű Sarah Biasini, aki maga is színésznő.



Biasini szerint a film rosszindulatú, célja Romy Schneider lejáratása. Mindenekelőtt azt szeretné, "ha nem csinálnának pénzt abból, hogy hazugságokat terjesztenek".



Meg kell védenem az anyámat, mert fontos különbséget tenni kitaláció és valóság között - mondta.



A Három nap Quiberon sajtóanyagában a rendező elismeri, hogy kitalált elemekkel egészítette ki a (Stern-interjúban is szereplő) valós tényeket a főhős "hiteles" ábrázolása céljából - emlékeztet az AFP. A film indult a legutóbbi berlini filmfesztiválon és az idei Német Filmdíj nagy győztese volt, hét kategóriában nyerte el a "német Oscart", egyebek közt a legjobb filmként, a Romy Schneider alakító Marie Bäumer pedig a legjobb női főszereplőként.