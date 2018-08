Tilos burkát viselni szerdától Dániában

Szerdán életbe lépett Dániában a "burkatörvényként" emlegetett, az arcot eltakaró ruhadarabok viseletét tiltó jogszabály, mely heves vitát váltott ki támogatói és ellenzői között.



A Venstre liberális kormánypárt képviselője, Marcus Knuth "súlyosan elnyomó" jellegűnek tartja a konzervatív muszlim nők által viselt ruházatot.



Sasha Andersen politikai aktivista szerint azonban a jogszabály diszkriminatív egy kisebbséggel szemben.



A törvény támogatói és az ellene tiltakozók is felvonulást terveznek.



A rendőrség elmondta, hogy a tiltakozáson az arcukat teljesen eltakaró demonstrálókat nem büntetik, mert tettük szabad véleménynyilvánításnak minősül. Ugyanakkor büntetésben részesíthetők mindazok, akik a gyülekezésre tartva, már útközben elfedik az arcukat.



Claus Oxfeldt, a dán rendőrségi szakszervezetek elnöke szerint az irányelvek nem kellően kidolgozottak. A szakszervezetek és a rendőrség szeptemberben ül össze, hogy megvitassák a tilalom első hónapjának tapasztalatait - ismertette.



A jobbközép kormánykoalíció, amely az elmúlt években szigorította a menedékjoggal és bevándorlással kapcsolatos jogszabályokat, tavaly nyújtotta be a törvényjavaslatot, melyet a dán törvényhozók idén májusban fogadtak el.



Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Bulgáriában már van hasonló törvény érvényben.



Dániában 2010 januárjában a liberális-konzervatív dán kormány már döntött a burka és a nikáb viselésének korlátozásáról a közterületeken, de az iskolákra, a közigazgatásra és a vállalatokra bízta e muzulmán női viseletre vonatkozó szabályozást.



A most életbe lépett törvény kivételt tesz azokra az esetekre, amikor valaki egy "felismerhető célból" visel az arcát elfedő ruhadarabot, ilyen például a hideg időben viselt símaszk, vagy a dán közlekedési szabályok által a motorbiciklizéshez előírt bukósisak.



Az első alkalommal kiszabható bírság ezer korona (43 ezer forint), de a többszöri szabálysértők akár 10 ezer koronás (430 ezer forint) pénzbírsággal, vagy hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Továbbá, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít az arca elfedésére, arra pénzbírságot, de akár két év börtönbüntetést is kiszabhatnak.



A burka tetőtől talpig fedi a testet, és még a szem előtti rést is háló takarja, a nikáb pedig a teljes arcot eltakaró kendő, amelyet a muzulmán nők a földig érő köpenyük fölé húznak a fejükre.



Egy 2010-ben készült jelentés kétszázra becsülte azoknak a nőknek a számát az 5,7 millió lakosú Dániában, akik az arcukat teljesen eltakaró kendőt viselnek.



2016-ban a dán parlament egy olyan törvényt is megszavazott, mely a menedékkérőket az értékeik - például ékszerek, arany stb. - beszolgáltatására kötelezi, hogy ezzel járuljanak hozzá az ott tartózkodásuk költségeihez.