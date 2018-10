Több mint 1200 filmet, alkotást támogatott már a Magyar média mecenatúra

A Médiatanács által üzemeltetett Magyar média mecenatúra programra eddig nagyjából húszmilliárd forintot fordítottak, ez körülbelül ötven-ötven százalékban oszlik meg a két fő kategória, a hazai médiaszolgáltatók, a helyi és körzeti rádiók és televíziók támogatása, illetve a független filmkészítés támogatása között - mondta el a Magyar Időknek Kollarik Tamás, a program ötletgazdája és koordinátora.



A hétfőn megjelent interjúban felsorolta, hogy a mecenatúraprogram részeként 2500 esetben a médiaszolgáltatókat és több mint 1200 alkotást, filmet támogattak. Az utóbbiak között 43 televíziós játékfilmet, több mint ötszáz dokumentum- és természetfilmet, nyolcvan forgatókönyvet és hetven rádiójátékot finanszíroztak, emellett 145 animációs filmet és harminc animációs sorozatot, valamint több mint száz kísérleti és kisjátékfilm létrejöttét segítették.



Kollarik Tamás beszélt arról, hogy a filmek nézettsége várakozáson felüli, és önmagáért beszél a több mint 1300 fesztiválszereplés és a 317 fesztiváldíj - köztük a Mindenki Oscar-díja - is.



Szerinte "a magyar történelem és irodalom tálcán kínálja a kiválóbbnál kiválóbb témákat". Mint mondta, a legtöbb pályázatban kiemelten támogatják a történeti és kultúrtörténeti témákat, a dokumentumfilmeknél és az ismeretterjesztő filmeknél is erre ösztönzik az alkotókat, de egyéb témákat is befogadnak. A történelmi dokumentumfilmeket támogató Nemeskürty István pályázat négy éve létezik, ennek elnyerésével akár 25 millió forintos közvetlen támogatást is lehet kapni egy-egy filmre, amely kiegészülhet a magyar állam által biztosított, a költségvetés akár 30 százalékát is elérő közvetett támogatással.



Azzal kapcsolatban, hogy archív anyagok felhasználására is ösztönzik az alkotókat, Kollarik Tamás elmondta, hogy a Médiatanács megállapodott a közmédiával, így a mecenatúraprogramban győztes pályázók kedvezményes áron vásárolhatják meg a közmédia archívumában őrzött tartalmakat. Ezzel az is volt a cél, hogy az archív anyagok is eljussanak a nézőkhöz. A sporttörténeti témák is fókuszban vannak, "csodás archív felvételek várnak arra, hogy a közönség elé kerüljenek" - emelte ki.