Trónok harca: szívszorító levelet írt Ser Jorah az ő Khaleesijének

A Viharbanszületett (Stormborn) című résszel kapcsolatban tett közzé egy fényképet a sorozatot készítő HBO: Sam Tarly épp akkor toppan be a karaténba zárt Ser Jorah Mormonthoz, amikor Jorah levelet ír szeretett Khaleesijének, Daenerys Targaryennek, de hogy pontosan mit, azt a nézők a részből nem tudhatták meg.

A komor levélben a szürkehámtól szenvedő Jorah kilátástalanságáról számol be. Tudjuk, hogy szereti Daeneryst, mindig is szerette, és mindig is szeretni fogja, de lemondott arról, hogy valaha is látni fogja, ahogyan a vastrónra kerül a sárkányok anyja.Így szól a szívszorító levél:

Khaleesi,



Ahogyan parancsoltad, utolsó reményemben Fellegvárba jöttem, hátha meg tudnak gyógyítani az itteni mesterek. Legjobb tudásuk szerint jártak el, de már fél lábbal a sírban vagyok. Hosszabb életem volt, mint amit megérdemeltem, és csak annyit kívánok, bárcsak melletted lehetnék akkor, amikor felépíted az új világot. Szeretlek, mióta először megláttalak.

Jorah története azonban nem ért véget az új részben, ugyanis Sam Tarly felrúgva minden szabályt, egy tiltott gyógymóddal próbálja megmenteni Jorah életét.