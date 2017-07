Újdonságok a STRAND Fesztiválon!

#HelloHungary Terasz

A hazai- és világsztár felhozatal szinte mindenki előtt ismert, most azonban egy egész sor izgalmas újdonsággal rukkoltak elő a szervezők. Lesz kertmozi, tábortűz, Nagy STRAND Kaland, izgalmas előadások és beszélgetések, vándor vurstli, vidámpark, új koncertszínpad és még sok minden más - de nézzük sorban!Kedvezményes jegyek augusztus 1-ig kaphatóak.Új helyszín a STRANDon a #HelloHungary Terasz, ahol 4 napon át egymást váltják a jobbnál-jobb zenekakrok és DJ-k. Itt lesz a ByeAlex és a Slepp, a Random Trip, a Bagossy Brothers Company, a Cimbaliband, Szalonna és Bandája, a Jetlag, a Solwave és még sokan mások! Részletes programA Diákhitel Kávézó idén is az egyik legfontosabb csevegős helyszín a STRANDon. Szó lesz párkapcsolati kérdésekről, önbizalomról, a becsületes hekkerekről és a depresszió kérdéséről, kezeléséről is. Minden nap délben jógával indul a nap, majd bemelegítőként az Open Kvíz várja a STRANDolókat. Részletes programA STRANDosok várják azoknak a baráti társaságoknak a jelentkezését, akiknek van kedvük 4 napon át naponta 1-1 nagy kalandhoz. Az első napon a STRAND helyszínén és környékén a kincskereső játék keretében összesen 1000 darab sorszámozott, vonalkódos strandlabdát kell összegyűjteni, amelyek pontra és értékes-izgalmas nyereményekre válthatók. Másnap a legtehetségesebb tutajépítők remekelhetnek, pénteken fel kell fedezni a STRANDot és környékét, a zárónapon pedig Ki-mit-tud?-jellegű bemutatkozási lehetőséget kap mindenki. Az értékes napi nyeremények mellett azok, akik 4 napon át játszanak, 2018-as STRAND VIP-bérletet kaphatnak, balatoni szállással.Új helyszín a STRANDon a tábortűz, ahol az esti órákban naponta 4-4 önként vállalkozó varázsolhatja el alkalmi közönségét.A békebeli fesztiválok hangulatát idézi a STRAND kertmozi, ahol minden este 11 után 2-2 magyar filmet mutatnak be. Csatlakozz az M2 Petőfi Stábjához, legyél Te a STRAND Híradósa,: készítsd el a STRAND Híradót, amelyet elsőként csak a STRAND moziban a fesztivál közönsége láthat! Hozz magaddal pokrócot, heveredj le a fűbe, bújjatok össze és indulhat a mozi! Ha minden jól megy, popcorn is lesz."Itt a világ közepe, ha nem hiszed gyere be!" A vásári mutatványok és szemfényvesztések utazó parádéja, a Karzat Színház utazó játékparkja, a Vándor Vurstli, a STRAND Fesztivál meghívására első alkalommal ver sátrat a Balaton partján. Aki a kapun belép, a múlt század fordulójának vidám városligeti forgatagában találja magát, ahol a vásári szórakoztatás és szemfényvesztés számtalan csodája várja majd. Felsorakozik számos célba dobó, lövő és találó játékszerkezet, szerencse és jövendőmondó gépek, amik együttesen oly szórakoztatólag hatnak majd a közérzetre, hogy azokat múlhatatlanul érdemes lesz kipróbálni.A STRAND társházigazdájaként a Petőfi Rádió 4 napon át kíséri figyelemmel a fesztivál minden percét, az M2 Petőfi TV pedig élőben jelentkezik minden este a helyszínről, s megmutatja a kihagyhatatlan pillanatokat.Gyertek és találkozzunk a Petőfi Ponton, ahol napközben a Petőfi Rádió és TV műsorvezetőinek és kedvenc előadóitoknak legkedvesebb Arany János verseit ismerhetitek meg az Arany emlékévnek köszönhetően. A közmédia ifjúsági-tini sorozata különleges meglepetéssel készül, ugyanis a Holnap Tali csapata egy zenés produkcióvá duzzasztotta Arany János Mindvégig című versét, amit meg is hallgathattok a fesztiválon. Esténként Peter Sharp, a Petőfi Rádió rezidens DJ-je zenél.Minden nap reggeli tornával indítjuk a napot a STRANDon – délben... A mozgás mellett persze fontos a fincsi reggeli is: mindenki, aki részt vesz a tornában, egy pohár kakaót kap ajándékba.Azok sem fognak unatkozni, akik alkotni szeretnek. Kortárs művészek érkeznek a STRANDra, akikkel közösen a tervek szerint 4 nap alatt 500 alkotás születik majd. A STRANDolók tetszés szerint választhatnak balatonos színezők közül, elkészíthetik a saját Balatonjukat. A helyszínen és a STRAND honlapján a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen tárlat az elkészült művekből.A Telekom VOLT Fesztivál házigazdájaként elhíresült DJ-legenda ezúttal Zamárdit hódítja meg. Aki ott volt már bármelyik buliján, annak nem kell többet mondani róla, aki nem, az most ki ne hagyja!