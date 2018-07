Van egy olyan börtön az Egyesült Államokban, ahová tilos Trónok harca könyvet vinni

Egy marylandi női börtönbe nem vihetnek be Trónok harca könyveket, mivel azok térképeket is tartalmaznak. A börtönszabályzat nem túl pontos, mely szerint nem vihetnek be térképeket a börtönbe, így fordulhatott elő, hogy a fiktív térképekre is kiterjed. - írja a Nuus A fantasy regények mindegyike ki lehet tiltva ilyen alapon, ugyanis azoknak szerves része a térképes magyarázat. Pech.