Versenyen keres előzenekarokat a Bon Jovi rockegyüttes

Versenyt hirdetett a Bon Jovi amerikai rockegyüttes, hogy kiválassza azokat a zenekarokat és énekeseket, akik a nyitóprodukciókat adják elő a zenekar hamarosan induló turnéjának egyes állomásain.



A jelentkezők saját szerzeményekkel nevezhetnek a versenybe, videóikat a Bon Jovi honlapjára, Facebook-oldalára vagy a turnét szervező Live Nation ügynökség Facebook-oldalára tölthetik fel.



A tíz döntőst az ügynökség, a végső győzteseket a Bon Jovi menedzsmentje választja ki, amely arról is dönt, hogy a kiválasztott előadók a turné melyik állomásán lépjenek színpadra egy-egy 20 perces műsorral.



"Minden híres együttes kicsiben kezdte, és fellépésről fellépésre alapozta meg a hírnevét" - fogalmazott Jon Bon Jovi a versenyt beharangozó közleményben, amely az együttes honlapján olvasható.



"Ez olyan lehetőség, amelyet mi is megkaptunk annak idején, és amelyet most mi is meg akarunk adni másoknak. Ha készen állsz az arénaszínpadra, küldd el a videódat és csatlakozz hozzánk a rockzene világának legnagyszerűbb közönségei előtt" - tette hozzá.



A New Jersey állambeli Sayreville-ben alakult Bon Jovi annak idején a legnagyobb nevek, köztük a ZZ Top, a Scorpions, a Kiss és Ted Nugent előzenekara is volt.



A jelentkezés feltétele, hogy a produkción legyen szórakoztató, kreatív és eredeti. A káromkodást, meztelenséget, erőszakot, kábítószer- és alkoholfogyasztást, termékelhelyezést tartalmazó vagy bármely közösséget sértő produkciókat kizárják a versenyből.



A Bon Jovi This House Is Not For Sale elnevezésű turnéja február 8-án indul a dél-karolinai Greenville-ből és jelenleg az április 11. (Toronto) a koncertsorozat utolsó dátuma, de várhatóan újabb állomásokat is bejelentenek. Az együttes honlapján csak észak-amerikai koncerthelyszínek szerepelnek.



A Bon Jovi harmadszor hirdetett előzenekar-választó versenyt. Először 2006-ban, majd 2010-ben csatlakoztak helyi és regionális előadók az együttes aktuális turnéjához.