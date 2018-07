Veszprémi Utcazene Fesztivál francia, angol és holland muzsikusokkal

Illusztráció

Szerdán kezdődik a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a négynapos rendezvényen a magyar zenészek mellett többek között francia, angol és holland muzsikusok zenélnek majd a város utcáin, terein - tájékoztatta hétfőn az MTI-t a fesztivál főszervezője.Muraközy Péter elmondta, hogy a július 18. és 21. között zajló rendezvényen 11 helyszínen több mint 180 koncert közül válogathat majd a közönség.A fesztiválon nem először lép fel a francia CQMD nevű zenekar, amely a reggae, a funk, a mediterrán és a latin zenei elemeket ötvözi.Itt lesz a brit Echo Town, akik már a tavalyi fesztiválon is muzsikáltak a veszprémi közönségnek. A rock-, reggae-, roots és folkzenét játszó testvérpár spirituális kortárs dallamokkal érkezik.A délnyugat-angliai Cornwallból származó Flats and Sharps nevű együttes a bluegrasst, a folkot, a countryt és a popot vegyíti zenéjében.A fesztivál vendége lesz a hollandiai Haarlemből származó Jack and the Weatherman nevű akusztikus duó, akik idén áprilisban jelentették meg debütáló nagylemezüket.A fesztivál egyik legkiemelkedőbb programjának ígérkezik a pop-folkzenét játszó Shake Shake Go. Az együttes énekesnője a walesi születésű Poppy Jones, aki gitár és dobkísérettel adja elő dalait.Ugyancsak nagy sikerre számíthat a francia sanzonokat a hiphoppal elegyítő Smokey Joe Ú The Kid zenekar- mondta a fesztiválszervező.Muraközy Péter beszélt arról is, hogy számos előadó, aki az Utcazene Fesztiválon lépett először közönség elé, mára a hazai könnyűzene élvonalába tartozik, példaként említve a Mary Popkids, a Lóci játszik nevű zenekart, Szabó Balázst és a Kerekes Band nevű formációt.A főszervező elmondta azt is, hogy a hagyományokhoz híven az idén is megrendezik az utcazenészek versenyét. Húsz zenekar, előadó nevezhet a megmérettetésre, akik közül a közönség, illetve a zsűri választja majd ki a nyertest, jutalmuk 500-500 ezer forint lesz.Muraközy Péter szólt arról is, hogy a fesztivál ideje alatt Budapest legjobb streetfood készítői is a városba költöznek. Az ingyenesen látogatható programra a korábbi évekhez hasonlóan napi 20 ezer embert várnak - tette hozzá.