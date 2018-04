Wes Anderson új filmjével nyit az idei Titanic Fesztivál

Nehéz gyereksorsok, drámák és több elsőfilmes alkotás lesz látható az idei, 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon április 4. és 13 között.



Idén egy norvég, egy dán, egy német, egy török, egy palesztin és egy román dráma, egy angol szatíra, egy olasz életrajzi road movie és egy holland vígjáték versenyez majd a Hullámtörők-díjért, amelynek odaítéléséről Borbély Alexandra színésznő, Dobos Tamás operatőr és a zsűri elnöke, Török Ferenc dönt majd - közölték a szervezők az MTI-vel.



A fesztivál nyitófilmje Wes Anderson új munkája, a Kutyák szigete lesz, amelyért az alkotó a legjobb rendezőnek járó Ezüst Medve-díjat vehette át a Berlini Filmfesztiválon.



A kritikusok által is méltatott animációs film Japánban játszódik és egy fiatal fiút követ nyomon, aki a kutyáját keresi. Az Oscar-díjra jelölt rendező munkáját május 3-ától láthatja a magyar közönség.



A seregszemle idei vendége Izland lesz, de vetítenek iráni, indonéz, lengyel, szerb, kazah és brazil alkotásokat is, valamint a Hullák a napon (Let the Corpses Tan) című belga thrillert és Andrus Kivirähk észt író Ördöngös idők című regényének filmfeldolgozását is.



Premier előtt lesz látható a Veszett vidék című ausztrál dráma és A bosszú című francia női thriller, és csak az idei Titanicon vetítik többek közt az Oscar-díjas Casey Affleck főszereplésével forgatott Ghost Storyt, vagy Chloé Zhao a világ számos filmfesztiválján díjat nyert The Rider című alkotását.



Jonas Matzow Gulbrandsen norvég rendező első nagyjátékfilmje, az Árnyak völgye a torontói filmfesztiválon mutatkozott be tavaly szeptemberben, most pedig a Titanic programjában is szerepel. Alkotóival április 12-én az Urániában, másnap a Toldiban találkozhat a közönség.



Julia Langhof szintén Budapestre érkezik és első nagyjátékfilmje, a LOMO - egy blogger élete című filmje vetítése után, április 11-én a Toldi moziban, 12-én a Kino Caféban beszélgethet vele a közönség.



A török Onur Saylak első nagyjátékfilmje, a Hakan Günday azonos című regénye alapján készült Még az embercsempészet borzalmairól számol be, a Nem vagyok boszorkány című, Zambiában játszódó angol szatírában pedig a gyermekfeleségek szintén embertelen sorsa jelenik meg.



Az iráni születésű Milad Alami első, dán nagyjátékfilmje, az Egy sármos férfi felkavaró pszichológiai dráma, amelyben Esmail, a fiatal iráni férfi azért ismerkedik nőkkel, hogy megszerezhesse dániai tartózkodási engedélyét. Amikor azonban beleszeret az egyikbe, egy másik asszony férje bosszút esküszik ellene.



Muajad Alajan palesztin rendező Sara és Szalim viszonya című munkájában az izraeli Sara és a palesztin Szalim szenvedélyes viszonyát meséli el, akik családjaik békés életét teszik kockára szerelmükkel, Daan Bakker holland alkotó Quality Time című vígjátékában pedig egy nem mindennapi családi összejövetelt mutat be.



Susanna Nicchiarelli olasz rendező új filmje, a Nico, 1988 című road movie a Velvet Underground énekesnője és Andy Warhol egyik legfontosabb múzsája, Nico életének utolsó éveiről szól.



A program hét helyszínen várja a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínház mellett a Toldi moziban, a Pop-Up CinemaÓÓdry Színpad SZFE néven mozivá alakult Ódry Színpadon, a Kino Caféban, a Francia Intézetben, az Art+ moziban és a Magvető Caféban is.



A 2005 óta versenyfesztiválként is működő Titanic egyik különlegessége, hogy Bogdán Árpád a Berlinale Panorama programjában bemutatott filmje, a Genezis Magyarországon itt lesz először látható.