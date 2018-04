Závodi Rúzsa Magdit választotta?

Dallos Bogi tavaly indította a 7kornálam! című YouTube talkshowját, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. A második évad friss epizódjában a fiatal énekesnő vendége Závodi Marci volt, aki mesélt a családjáról, a gyerekkoráról, karrierjéről, valamint az is kiderült, hogy miből gyűjt inspirációt.Az új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál, eddig olyan hírességek jártak, többek között, mint Istenes Bence, Iszak Eszti, ByeAlex, Radics Gigi, vagy Lábas Viki.Szerencsére Dallos Bogi vendégei nem szégyenlősek és pár kalandos történetet is elmesélnek a műsorvezető unszolására. A második adás vendége Závodi Marci volt, aki mesélt a szüleivel való kapcsolatáról, karrierjéről, valamint, arról, hogy hogyan viszonyul a negatív kommentekhez. Egy játék keretein belül kiválasztotta a tökéletes nőt, sőt még a suttogó kihívást is teljesítette a házigazdával.A friss évadban Bogi, többek között, Freddiet, Viszkok Fruzsit, Pápai Jocit és Rubint Rellát is vendégül látja lakása kanapéján. Ha szeretnéd tudni, hogyan indult Marci karrierje, milyen zenei korszakai voltak, miből gyűjt inspirációt, vagy, hogyan ismerte meg a fiatal énekesnőt, akkor mindenképp nézd meg a 7kornálam legújabb epizódját Bogi youtube csatornáján. A következő adást hétfő este 21.05-kor láthatják a nézők az M2 Petofi TV-n, ahol Bogi vendége Tóth Gabi lesz.