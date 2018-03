Ziggy Marley-vel, Joss Stone-nal, operasztárokkal készül 15 éves jubileumára a VeszprémFest

Az opera műfaja hat év után tér vissza a rendezvényre, és ebből az alkalomból négy olyan sztár ad koncertet július 13-án a História Kertben, aki az eddigi VeszprémFesteken már szerepelt

Hatalmas fejlődést látok a fesztiválon másfél évtized alatt, látványos, ahogy a kultúra kiépült a városban.

Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti, Bernstein műveinek népszerű áriái szerepelnek az idei operaest programjában. A Magyar Állami Operaház zenekarát Kocsár Balázs fogja vezényelni

A könnyűzenei sztárok közül Ziggy Marley, Joss Stone, Amy Macdonald és Aloe Blacc, az operaszíntér kiválóságai közül José Cura, Miklósa Erika, Ramón Vargas és Rost Andrea is fellép a jubiláló, 15 évesnagyszínpadán július 11-től 14-ig.- mondta Mészáros Zoltán, az esemény ügyvezető igazgatója a keddi budapesti sajtótájékoztatón.Jelen volt José Cura , a világhírű argentin tenor, aki kiemelte: Veszprém nemcsak zenei, hanem személyes okokból fontos számára, hiszen a város díszpolgára.A korunk egyik legnagyobb tenorjának tartott, 55 éves José Cura, aki március 29-én a Müpában is énekel, már a VeszprémFest nyitókoncertjén, 2004. augusztus 1-jén színpadra lépett, akkor a Nemzeti Filharmonikusokat Kocsis Zoltán vezényelte.Immár negyedszer lesz hallható a VeszprémFesten Miklósa Erika , aki 2006-ban debütált a rendezvényen az Éj királynője szerepében. Az operaénekesnő szólt arról, hogy Rost Andreával és Curával sem lépett még így együtt színpadra. Rost Andrea Verdi Rigolettójának Gilda szerepe, 13 év után után énekel újra a VeszprémFesten, akkori partnere, a mexikói születésű tenor, Ramón Vargas Miklósa Erikával együtt énekelt a 2008-as operagálán is.- mondta Bátor Tamás, a VeszprémFest operaprogramjának művészeti vezetője, a Müpa koprodukciós programigazgatója., az egykori püspöki pihenőkert az ezeréves Veszprémi Vár tövében, a Séd patak partján, ahol a rendezvény koncertjeit 2800 néző láthatja., aki először fog magyarországi színpadra lépni. A nyolcszoros Grammy-díjas előadó tizenhat albummal a háta mögött, néhai apja emléke előtt is tisztelegve érkezik a fesztiválra.Július 12-én két koncert is lesz a nagyszínpadon: előbb a fiatal skót énekes-dalszerző, a 2007-es This Is the Life című albumával befutott Amy Macdonald lép a közönség elé, majd a panamai származású, az Egyesült Államokban élő folk-soul-pop előadó, Aloe Blacc ad műsort, aki az Avicii-vel közös slágerével, a Wake Me Up-pal lett ismert. Július 14-én a brit soulénekes sztár, Joss Stone koncertezik, aki már 14 millió lemezt adott el világszerte és kapott két-két Grammyt és Brit Awardsot. Porga Gyula , Veszprém polgármestere arról beszélt, hogy a fesztivál elmúlt 15 éve az egész város számára minőségi ugrást hozott. Hozzátette: a fesztivál mindig meg tudott újulni, képes volt emelni a színvonalon és az erőforrást jelenti az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat számára is a városnak.A sajtótájékoztatón ott volt Lajkó Félix vajdasági hegedűvirtuóz is, aki július 11-től 13-ig a Jezsuita Templomkertben három koncertet ad három különböző felállással. Mint elmondta, az első napon a lengyel Volosi együttessel, a népszerű népi-klasszikus vonósbandával játszik, másnap Jojo Mayer amerikai dobvirtuózzal, végül július 13-án szólóban, "egy kicsit bensőséges, filmes, költőies koncertet adok, sokkal több rögtönzéssel".A VeszprémFest idén is része a Nagyon Balaton rendezvénysorozatnak. Fülöp Zoltán, a Nagyon Balaton igazgatója elmondta: a 2013-ban indult programsorozat küldetése továbbra is az, hogy a Balaton-régió legszebb arcát mutassa meg nívós eseményekkel, sokféle kulturális tartalommal.A VeszprémFestet idén nyolcadik alkalommal kísérik Rozé Rizling és Jazz Napok, július 6-tól 15-ig harminc koncerttel és borásszal az óvárosi piactéren. Újra lesz továbbá az Én házam, az én városom, az én tornyom gyerekrajzpályázat, fotókiállítás a Hangvillában Sánta István Csaba óriás méretű dzsesszfotóival, és idén a VeszprémFest közreműködő partnere az Autistic Art Alapítvány, amely autizmussal élő gyerekek otthonait támogatja.