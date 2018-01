Hédi Szent-Györgyi miatt lett szegedi egyetemi hallgató

Gyógyító biológus?



„Biológusként olyan témákkal szeretnék foglalkozni, amelyek kapcsolatban állnak a gyógyítással – hangsúlyozta Árva Hédi. – Nemcsak az orvos gyógyít, hanem a háttérben dolgozó, például gyógyszert vagy új terápiás eljárásokat kifejlesztő laboratóriumi kutató is az emberekért munkálkodik."

Félszáz vetélkedővel a háta mögött háromszor is résztvevője volt az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenynek Árva Hédi. Fotó: Bobkó Anna

Már az első SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny indulói között is szerepelt Árva Hédi, aki akkor a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban biológia–kémia tagozaton tanult. „Felpezsdített a megmérettetés sokszínűsége, például a kreativitást is igénylő előzetes feladatra való felkészülés" – mondta. Tetszett neki, hogy ezen a vetélkedőn a biológia, a kémia, a fizika tantárgyhoz kötődő tudás mellett a történelmi és a humán műveltségüket is felmutathatják és felmérhetik a háromfős csapatokat alkotó diákok.Elárulta, az SZTE vetélkedője miatt ismerte meg Szent-Györgyi Albert életművét, sokoldalúságát. A trianoni döntés utáni Magyarországra és a kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó erőfeszítéseire, eredményeire vagy a tudósoknak a közéletben vállalt szerepére is új szemmel tekint azóta.

A verseny eddigi történetében Árva Hédi az egyetlen, aki három alkalommal is indult a vetélkedőn. Újabban önkéntesként támogatja a program szervezőit. Úgy látja, a vetélkedő nyilvános szóbeli döntője nagyon izgalmas. A kétnapos verseny szüneteiben a középiskolások megismerhetik Szegedet, laborlátogatáson vehetnek részt, a program megkoronázása pedig egy-egy Nobel-díjas tudóssal való találkozás, egy tudományos előadás kivételes élménye, ami motivál a kutatómunkára.„Egy ilyen pezsgő két nap után hozzám hasonlóan mások is beleszerettek Szegedbe, mert egy középiskolás számára mindennél vonzóbb lehet az itteni színes hallgatói lét. Az itt gyűjtött élmények hatására jöttem biológushallgatónak a Szegedi Tudományegyetemre" – mondta.Árva Hédit a molekuláris biológia érdekli, ezen a tudományterületen pedig az SZTE és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának helye kiemelkedő.