Sportági ABC: rövidpályás gyorskorcsolya

Vonzerőt jelentett, hogy a verseny a nézők szeme előtt zajlott, ellentétben a hagyományos, nagypályás viadalokkal, amelyeken sokszor csak távcsővel lehetett nyomon követni a futamokat. Ezért az 1932-es, Lake Placid-i játékok szervezői úgy döntöttek, hogy vegyes, a hosszú- és rövidpályás gyorskorcsolyázást ötvöző viadalt tartanak. Ennek ellenére a sportág Európában, illetve Ázsiában csak később, az 1970-es években tudott gyökeret verni.Az első, nemhivatalos világbajnokságot 1976-ban rendezték, míg a nemzetközi szövetség (ISU) 1981-ben tartotta meg saját égisze alatt a vb-t. A rövidpályás gyorskorcsolya bemutatóként szerepelt az 1988-as, calgaryi olimpián, látványosságával pedig egy csapásra óriási sikert aratott. Négy évvel később már teljes jogú sportágként volt jelen Albertville-ben.A magyarok 2002 óta mindig szerepelnek a sportág ötkarikás küzdelmein, sőt 2006 óta valamennyi játékokon elértek pontszerző helyezést: Torinóban Huszár Erika negyedik, Knoch Viktor ötödik lett 1500 méteren, Vancouverben a női váltó ötödikként, legutóbb Szocsiban pedig hatodikként zárt.Ezúttal viszont ennél is vérmesebb reményekkel utazik a magyar csapat, amely most először a maximális tíz fővel indulhat, mivel mindkét váltó részvételi jogot szerzett. Az elmúlt három világbajnokság mindegyikén legalább két érmet szereztek a magyarok, akik a három eseményen összesen kilenc dobogós helyezést gyűjtöttek, köztük egy aranyat Liu Shaolin Sándor révén, aki két éve 500 méteren diadalmaskodott. Liu Shaolin mellett öccse, Liu Shaoang is éremesélyes, előbbi tavaly 1000 méteren világkupagyőztes volt, ezt a címet pedig éppen a minden távon junior világbajnok testvérétől hódította el.Egyéniben a férfiaknál 500 és 1500 méteren a maximális három magyar versenyző állhat rajthoz, míg 1000 méteren és a nők mindhárom számában kettő-kettő.február 10-22.Kangnung Jégcsarnok (Kangnung)500 m (Viktor An, orosz)1000 m (Viktor An, orosz)1500 m (Charles Hamelin, kanadai)5000 m váltó (Oroszország)500 m (Li Csien-zsou, kínai)1000 m (Park Szeung-hi, dél-koreai)1500 m (Csou Jang, kínai)3000 m váltó (Koreai Köztársaság)Indulók száma: 60 férfi és 60 női versenyzőMagyar érmek: -Magyar indulók: 5-5 férfi és nőfebruár 10.: női 3000 m váltó elődöntő (Magyarország), női 500 m selejtező (2 magyar versenyző), férfi 1500 m selejtező (3 magyar versenyző) és döntő 11.00február 13.: férfi 5000 m váltó elődöntő (Magyarország), férfi 1000 m selejtező (2 magyar versenyző), női 500 m döntő 11.00február 17.: női 1500 m selejtező (2 magyar versenyző) és döntő, férfi 1000 m döntő 11.00február 20.: női 1000 m (2 magyar versenyző) és férfi 500 m (3 magyar versenyző) selejtező, női 3000 m váltó döntő 11.00február 22.: női 1000 m, férfi 500 m és 5000 m váltó döntő 11.00