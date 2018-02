Swaney maga fedezte felkészülését és versenyzését

Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt

Magyarország történetének első, olimpián szereplő szabadstílusú sízője hétfőn egyetlen trükk bemutatása nélkül csúszott végig a félcsőben, 31,40 pontjával pedig utolsó lett a kvalifikációban Mint a Magyar Sí Szövetség állásfoglalásából kiderül, a sportág kvalifikációs szabályzata és pontozásos rendszere tette lehetővé, hogy az amerikai születésű sportoló kvótát szerezzen az eseményre.

A dél-koreai játékokon 24-en szerepelhettek, miközben egyelőre kevés a magas színvonalat képviselő versenyző. A 33 éves Swaney, akinek édesanyja magyar, úgy juthatott indulási joghoz, hogy az, aki egyetlen trükk bemutatása nélkül lejön a pályán, több pontot kap, mint aki különféle elemeket mutat be, de elesik a gyakorlat során. Erre volt példa az ötkarikás selejtező is, melynek első futamában még két riválisát megelőzte Swaney, mivel azok estek, és a világkupaversenyeken is így szerzett pontokat.A Magyar Sí Szövetség azt elismerte, hogy tavaly nem látták versenyezni, a helyszínen pedig az edzéseken észlelték, hogy mire képes, de mivel senkinek a helyét nem vette el, így nem érezték úgy, hogy nem szabad elindulnia az olimpián.