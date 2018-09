Csak egy kicsit életveszélyes: az alsóvárosi rozsdás víztoronyról nézte a két fiatal a naplementét - fotók

Fotók: olvasó-tudósító

Szegeden nincs hegy, talán azért is vonzza ennyire az embereket a tilosban mászás. Májusban két fiúról írtunk, akik. Most a használaton kívüli, rozsdás víztoronyba mászott fel egy fiatal pár olvasói fotók tanúsága szerint a töltés közelében, a vasútállomás mögött - úgy tudjuk, a MÁV használta egykor. Olvasónknak úgy tűnt, a naplementében gyönyörködnek, de ijesztő volt felnézni rájuk a magasba. Nekünk elég balesetveszélyesnek tűnik a rozsdás monstrum, és biztos, hogy felmenni is tilos. Reméljük, nem történt semmi baj. .Egyébként a víztorony tartályát ékesítő grafftik arról árulkodnak, hogy jártak már odafent mások is. Időről időre felkerül valami újdonság. Szeged víztornyairól bővebben