ÚtON: A szokásos zsongás van az utakon

Délutáni helyzetjelentés: A szokásos zsongás van a városban. A belvárosi részén be van lassulva a tempó, a Dugonics tér örnyé be van dugulva. A körutakon, sugárutakon jól lehet haladni. A hidakon is folyamatos a haladás.



Reggeli helyzetjelentés: Szokásos reggeli zsongás van az utakon. Bevezető és a fő utakon egyre több az autó, ebből adódóan lassul a tempó. Hidakon csak araszolva lehet haladni, illetve a feljárókban hosszú sorok. Csillag tér környéke, valamint a Hősök környékén is dugó van . Körutakon, sugárutakon sokan vannak lámpáknál egyre hosszabbak a sorok. Sokan választották a biciklit ma reggel, ezért a belvárosi részeken bőven van biciklis. Több helyen buszmegállók karbantartása van folyamatban, ez okoz sáv szűkületet. Balesetről, trafipaxról nincs információnk.