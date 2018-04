ÚtON: Személyautó és motor ütközött Vásárhelyen

Hódmezővásárhely belterületén a Virágos utcában személygépkocsi és motorkerékpáros ütközött össze. A motoros önnyű sérülést szenvedett- tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől.Baleset történt a Makkosházi örút és az Ortutay utca sarkán ét személyautó ütközött, máris torlódik a forgalom - óvatosan vezessenek!A Tisza Lajos örúton az Anna fürdő magasságában a baleset miatt rendőrök irányítják a forgalmat, állnak a villamosok. A belvárosban már dugó vannak, a Dugonics tér örnyé minden irányból be van lassulva. A Hősö örnyé én sem jobb a helyzet itt is minden irányból sorok vannak. A nagykörúton most még jól lehet haladni, a Mars tér örnyé én már vannak fennakadások. A Párizsi örúton a Mars tér előtt egy elkerített aknafedőt kell kerülgetni. A hidakon is még viszonylag jó ütemben lehet özlekedni - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.Baleset történt Szegeden, a Tisza Lajos örúton, az Anna Fürdő előtt. ét személygépjármű ütközött össze. Az autó akadályozzá a gépjárműforgalmat és a villamosforgalmat is. Az elsődleges adatok szerint a balesetben ketten önnyű sérülést szenvedtek - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. éri az arra özlekedő gépkocsivezető fokozott figyelmét és türelmét!08.40 - Anyagi áros baleset történt Szegeden, a Dorozsmai út 11. szám előtt. A balesetben három autó érintett, személyi sérülés nem történt. Az arra közlekedők figyeljenek - tudata a rendőrség.Mai reggelen is a szokásos dugókkal szembesül aki kocsival indul el. Újszeged felől hosszú sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is rengeteg az autó ,itt is araszolás van. Tisza Lajos körút illetve a belváros minden utcájában dugó van. Nagykörúton is lámpától-lámpáig érnek a sorok, a Mars tér előtt a jobbra kanyarodó sávban egy elkerített aknafedőt kell kerülgetni. Tarjáni város részben is rengeteg az autó. Bevezető utakon is rengetegen vannak , lassú a haladás. Csillag tér környékén is minden irányból csak araszolva lehet haladni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.