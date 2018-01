A súlytalanságban növekszik az asztronauták testhőmérséklete

A berlini Charité Orvostudományi Egyetem kutatóinak csütörtöki közleménye szerint a világűrben az asztronauták testhőmérséklete nyugalmi állapotban is 38 Celsius-fokos, tehát egy fokkal a normál érték felett van. Sporttevékenység hatására pedig gyakran 40 Celsius-fok fölé is emelkedik.



Hanns-Christian Gunga, a pszichológiai intézet kutatója és kollégái a Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautáinál homlokra helyezett érzékelők segítségével az úgynevezett maghőmérsékletet, az agy és a belső szervek hőmérsékletét vizsgálták.



Rájöttek, hogy a hőmérséklet nem hirtelen emelkedik meg, hanem a test másfél hónapon át állandóan melegszik, míg beáll 38 Celsius-fokra.



"A test a súlytalanságban nem tud megszabadulni a felesleges hőtől" - mondta Gunga. A súlytalanság megnehezíti a test és környezete közötti hőcserét. Az izzadság kevésbé párolog el, mint a Földön, emiatt a test az edzések alkalmával az űrben különösen gyorsan túlhevül.



A test maghőmérsékletének erős ingadozásai a kutatók szerint befolyásolhatják a fizikai és mentális teljesítőképességet és akár életveszélyesek is lehetnek.



A kutatók szerint az új ismeretek alapján javíthatják a jövőbeli hosszú távú űrutazásokon részt vevő asztronauták egészségi állapotát.



A szakértők eredményeiket a Scientific Reports című tudományos lapban mutatták be.